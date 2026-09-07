Por Carlos Lázaro

El ruido negativo de los últimos días quedó en los exteriores del Alberto Gallardo. Al menos eso se vio en Sporting Cristal desde el primer minuto de juego del duelo clave contra Los Chankas. Después de las dos derrotas al hilo y una cobarde agresión contra Julio César Uribe, los celestes necesitaban algo más que tres puntos. El equipo requería recuperar sensaciones. Y lo hizo de la forma más contundente posible y a lo que sí está acostumbrado el hincha rimense: el ganar, gustar y golear, en este caso, por 5-0.

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