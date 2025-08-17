Con nueve canteranos, un endiablado Pacheco y un preciso Távara: lo que no se vio del histórico triunfo de Cristal en Juliaca

La fórmula de Paulo Autuori sigue dando frutos positivos en Sporting Cristal. Este sábado, en la altura de Juliaca, el cuadro celeste realizó cuatro modificaciones en su once respecto al triunfo ante Melgar. Ni esos cambios en el equipo titular, ni los más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, ni el mismo cansancio que generó el haber llegado el mismo día del partido tras una dificultad climatológica para su arribo el viernes, fueron obstáculos para que la S’C’ logre un histórico triunfo por 3-1 ante Binacional.

Precisamente, Autuori llegó molesto al estadio Guillermo Briceño, pues comprendía que el plantel iba a sentir la fatiga del viaje aéreo y el de preparase físicamente para el partido. No obstante, la unión y la humildad que ronda en tienda rimense, además del poder de convencimiento del entrenador brasileño que tiene sobre sus dirigidos fueron también un impulso para poder definir la victoria sobre el ‘Poderoso del Sur’ en el primer tiempo. Pero más allá de ese arranque demoledor, lo que impacto también fue que nueve de los once titulares de Cristal eran canteranos.

Diego Enríquez, Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lútiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Fernando Pacheco y el capitán Yoshimar Yotún fueron los titulares de Sporting Cristal que se formaron como futbolistas en La Florida, lugar al que llegaron entre los 9 y 12 años. Christofer Gonzales y el argentino Santiago González completaron ese equipo histórico, pues de acuerdo al periodista Luis Jara, sin contabilizar huelgas en la Liga 1, no se veía un hecho similar desde el 2008 cuando la SC venció 2-0 a Sport Boys por la última fecha del Descentralizado de aquella temporada.

Pacheco, quien desde el arribo de Paulo Autuori a La Florida ha tenido una mejora notable en su rendimiento, se encargó de abrir el marcador a los 12 minutos con una definición cruzada luego de un pase milimétrico de González. Sobre el papel se veía un 4-3-3 lo que mando al campo Autuori, pero en diversos pasajes de ese primer tiempo, como en el primer gol, el ‘Santi’ y ‘Pachegol’ eran dos delanteros en una especie de 4-4-2. Luego, un sutil tiro libre de Martín Távara al área chica fue conectado con un cabezazo del criticado Pósito para el segundo a los 16 minutos.

Desde el banquillo se vio a un sonriente Paulo Autuori y aplaudiendo el tanto del defensa central de 19 años, una de sus apuestas para que siga en el plantel cuando muchos hinchas pedían el préstamo del jugador. Minutos después, a los 21 para ser exactos, Martín Távara selló lo que sería una valiosa victoria con un tiro libre con destino de arco, pero que se desvío en la barrera. Es decir, los tres goles fueron también firmados por canteranos celestes, por futbolistas con ese sentido de pertenencia, con jugadores que sienten como parte de ellos ese escudo y colores.

Para la segunda mitad, Binacional salió con la consigna de empujar a jugar en su propio campo a Sporting Cristal. La fatiga física ya se sentía en el cuadro celeste y a los 58 minutos, el ingresado Roger Torres descontó y se esperaba que el cuadro local se motive mucho más tras el gol del colombiano, el cual también significó que el arquero de Diego Enríquez reciba su primer tanto en el Clausura después de seis jornadas. La valla ya no estaba invicta, pero más allá de ellos, el objetivo era dejar el estadio Guillermo Briceño con los tres puntos en el bolsillo y el equipo reaccionó en busca de su objetivo primordial.

Fernando Pacheco volvió a ser vital porque provocó la expulsión de Edson Aubert. Así, Sporting Cristal se sintió más cómodo en el campo, pero de igual forma Binacional, apretó hasta el final, pero el marcador ya no se movió. Es más, los celestes pudieron encontrar el cuarto hasta en tres oportunidades, pero el disparo de Mateo Rodríguez se estrelló en el travesaño y los otros dos remates de González y de Catriel Cabellos fueron atajados por el arquero Martín Silva.

De esta forma, Sporting Cristal firma un triunfazo que no solo lo mantiene en la punta del Clausura, sino que lo consolida como uno de los candidatos a conquistar el segundo y último certamen del futbol peruano. En la próxima fecha, recibirán a UTC en un estadio Alberto Gallardo que apunta a ser una fiesta en sus gradas y en un duelo en el que debutará el brasileño Felipe Vizeu, el cuarto fichaje de la SC para esta segunda parte del año.

