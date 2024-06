La era Guillermo Farré inició el último fin de semana en La Florida. ¿La meta? El título nacional a fin de temporada, por lo que está obligado a conquistar el Torneo Clausura, sabiendo también que cuenta con un comodín para instalarse en la etapa final, el de liderar la tabla acumulada de la Liga 1. No obstante, en el Rímac esperan no llegar a utilizar ese salvavidas y apuntan a que Farré pueda encontrar la fórmula de alcanzar la gloria. La tarea no es nada sencilla. El entrenador argentino vive su primera experiencia fuera del país y debe sacar lo mejor de cada jugador en un plantel que no fue armado a su gusto. Asimismo, estará sometido a presión durante las próximas diecisiete fechas, pues en la ‘SC’, en esta segunda etapa del campeonato, no hay margen de error.

MIRA: Lo que no se vio del último día de Perú en Kansas y la llegada a Miami: ¿por qué Fossati se ausentó y qué planea ante Argentina? El último y también único equipo que tuvo al mando Farré fue Belgrano de la Primera División Argentina. Arribó al ‘Pirata’, en el que gozó de su mejor performance como futbolista profesional entre 2011 y 2017, en mayo del 2021, cuando el equipo estaba en la Primera Nacional (Segunda División en Argentina). Tras dos temporadas, logró el ascenso con el cuadro celeste y estuvo al mando del equipo hasta marzo de este año, pues presentó su renuncia luego de que los resultados no lo acompañaran en este arranque de temporada. Es más, el director técnico tuvo a su mando al seleccionado Bryan Reyna, quien arribó a Córdoba para la presente campaña procedente de Alianza Lima. Ahora, en Cristal, tiene retos bastantes altos y para conocer a detalle más de su estilo, de las formas de Farré, conversamos con dos periodistas que cubren el día a día de la ‘B’. “En un entrenador muy autocrítico con su trabajo y eso se vio en las conferencias de prensa y en las entrevistas que ha brindado a diversos medios acá en la provincia de Córdoba. Más allá del trabajo como técnico, Farré siempre ha considerado que lo más importante son los valores, desde cualquiera que sea el rol que tenga, eso no es negociable y eso se puede ver en cada uno de sus equipos, de que la idea que se le transmite a los jugadores es importante. Por eso también sus equipos son aguerridos, combativos y muy físicos. Siempre acepta el error como una crítica constructiva, de que son siempre partes importantes en su crecimiento como técnico. Es un entrenador nuevo. Sus equipos son muy dinámicos, nada pasivos”, adelanta Santiago Nihoul, periodista de Hablemos de Belgrano, medio partidario del cuadro de Córdoba. Por su parte, Matías Rivero de Tribuna Celeste, programa radial partidario de Belgrano, sostiene que a Guillermo Farré le gusta cuidar su arco, le da énfasis a la defensa, una línea en la que Sporting Cristal ha padecido mucho en las últimas temporadas. Es más, en este último Apertura, recibió 20 goles, cifra que al final alteró lo hecho frente al arco, donde fue el equipo que más tantos marcó (44). “Su modelo de trabajo es muy simple, hace llegar muy bien su idea a los jugadores. Tiene como punto a favor que sus equipos son cerrados, suelen recibir pocos goles, pero también tiene un goleo bajo a favor, lo cual lo lleva al técnico a depender mucho de abastecer al ‘9′ como se vio mucho en Belgrano. Era un equipo que jugaba para el delantero. Él fue mucho tiempo precursor de una idea de un sistema de juego de primero pensar en arco propio para luego pensar en el arco del frente. Su entrenador reflejo es Ricardo Zielinski (hoy dirige Lanús). Farré lo tuvo como entrenador en Belgrano cuando ascendieron, en el partido que le ganaron a River Plate, en el Monumental, en el partido de promoción, en el 2011. Luego, trabajó con Zielinski en Estudiantes cuando se retiró del fútbol profesional”, indica. VIDEO RECOMENDADO Guillermo Farré ha firmado contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de 2025. (Foto: @raulchavezpa / Video: @percy_ramos) Respecto a los esquemas tácticos que suele utilizar Guillermo Farré, estos son el 4-1-4-1 o el 4-2-3-1. Precisamente, con este último dibujo, los rimenses han estado más familiarizados cuando estuvieron al mando de Enderson Moreira. El brasileño también optaba por el 4-3-3, sobre todo cuando contaba con Yoshimar Yotún previo a la grave lesión en la rodilla que lo alejará de lo que resta de la temporada. Ahora, las primeras pruebas tácticas de Farré con la ‘SC’ será en la Copa Ciudad de Reyes, donde este jueves ante Atlético Nacional de Colombia, en el Estadio Alejandro Villanueva. “Farré no se casa con una sola formación. Estudia mucho al rival para vulnerar a través de sus déficits y eso se notaba en cada uno de los partidos por más que gane, empate o pierda. Se notaba el trabajo de la semana. Sus equipos juegan mucho por las bandas, para después tirar centros o hacer jugadas asociativas a partir de esta zona del campo. Él siempre pedía presión a la salida del rival, replegar, pero siempre estudiando al equipo rival”, agrega Santiago Nihoul. Asimismo, Matías Rivero se refirió a Rodrigo Figueroa, el preparador físico del que tanto se habló previa llegada a La Florida por su pasado en el comando técnico con Gustavo Quintero en la selección de Bolivia, Ecuador y Emelec. “Figueroa tiene buenos pergaminos. Acá también llegó como una incógnita en su momento y después se convirtió en parte importante en la estructura de Farré. Es su preparador físico principal y está acompañado con el otro preparador, que es Ramiro Álvarez, un rosarino que también tiene mucho trabajo en juveniles, en otras disciplinas, es un conocedor de la materia. Entre los dos tienen un gran planteo físico. En el primer año de Belgrano al mando de Farré fue muy bueno a nivel físico, después no le acompañaron las lesiones y esas cosas”, finalizó.