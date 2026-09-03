Sporting Cristal emitió este jueves un contundente comunicado para condenar la agresión sufrida por presuntos barristas en contra de Julio César Uribe, director general de fútbol de la institución, luego del entrenamiento del plantel profesional.

A través de sus redes sociales, el club rimense expresó su rechazo a los hechos y confirmó que ya se han identificado a algunos de los involucrados, quienes serán denunciados ante el Ministerio Público.

Comunicado oficial pic.twitter.com/NucU0TfJRb — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) September 3, 2026

Sporting Cristal denunciará a los responsables

En su pronunciamiento, la institución informó que viene realizando las acciones necesarias para identificar a todos los responsables y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público. Asimismo, el club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló Sporting Cristal.

La institución también marcó distancia entre las críticas deportivas y cualquier acto de violencia.

“La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son”, enfatizó el club.

Sporting Cristal respaldó a Julio César Uribe

El cuadro celeste también destacó la trayectoria de Uribe y su importancia dentro de la institución, calificándolo como uno de sus máximos ídolos y una figura histórica del fútbol peruano.

“Julio César Uribe no es solo nuestro Director General de Fútbol. Es uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal y una figura histórica del fútbol peruano”, indicó el comunicado.

La institución agregó que, más allá de su trayectoria deportiva, quienes conocen al exfutbolista reconocen en él a una persona de “valores firmes, gran fortaleza y enorme calidad humana”.

“Posición firme e innegociable”

Finalmente, Sporting Cristal aseguró que mantendrá una postura contundente frente a cualquier acto de violencia contra integrantes de la institución.

“Sporting Cristal expresa su absoluto respaldo a Julio César y mantendrá una posición firme e innegociable frente a cualquier acto de violencia contra alguna de las personas que conforman nuestra institución”, concluyó el club.

El pronunciamiento ocurre en un momento deportivo complicado para Sporting Cristal, que viene de caer 1-0 ante Sport Boys y atraviesa cuestionamientos por sus resultados.