Por Redacción EC

Sporting Cristal emitió este jueves un contundente comunicado para condenar la agresión sufrida por presuntos barristas en contra de Julio César Uribe, director general de fútbol de la institución, luego del entrenamiento del plantel profesional.

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