Sporting Cristal empieza a planificar la temporada 2027 y tomó una de sus primeras decisiones importantes. Este sábado 28 de noviembre, el cuadro celeste confirmó la renovación de Roberto Mosquera como entrenador del primer equipo, por lo que continuará al frente del proyecto deportivo durante el próximo año.

¡ROBERTO SE QUEDA! 🙌 El profe en Sporting Cristal tiene más páginas por escribir.🩵 EL PROCESO CONTINÚA. SE CREE. SE CONSTRUYE. SE CONSIGUE. ¡Fuerza Cristal! https://t.co/FfZ9NnCkYk — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 28, 2026

A través de sus redes sociales, la institución del Rímac compartió un mensaje para comunicar la noticia y ratificar su confianza en el estratega nacional. “¡Roberto se queda! El profe en Sporting Cristal tiene más páginas por escribir. El proceso continúa. Se cree. Se construye. Se consigue. ¡Fuerza Cristal!”, publicó el club.

De esta manera, la dirigencia celeste apuesta por la continuidad de Mosquera, quien asumió nuevamente la dirección técnica en junio de 2026, en reemplazo de Zé Ricardo. Su llegada permitió que el equipo recuperara protagonismo en el campeonato peruano y terminara la temporada con un título.

Los números de Roberto Mosquera en Sporting Cristal durante 2026

En su tercera etapa al frente de Sporting Cristal, Roberto Mosquera dirigió 27 partidos oficiales, con un balance de 18 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Además, consiguió levantar la Copa de la Liga 2026 después de vencer a Alianza Atlético en la final disputada en el estadio Mansiche de Trujillo.

El equipo rimense se impuso por 2-0 en el tiempo suplementario, con anotaciones de Rafael Lutiger y Santiago González, resultado que permitió al entrenador nacional conquistar un nuevo trofeo con la institución.

Sin embargo, no todo fue positivo para los celestes. Sporting Cristal no consiguió alcanzar los play-offs por el título nacional de la Liga 1 2026 y terminó en el quinto lugar de la tabla acumulada, por lo que deberá disputar la Copa Sudamericana en la próxima campaña.