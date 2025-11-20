Sporting Cristal consolida su proyecto deportivo: 14 de los 18 convocados ante Atlético Grau se formaron en La Florida

El compromiso de Sporting Cristal con sus divisiones menores se manifestó de manera contundente en la reciente victoria por 2-1 contra Atlético Grau en el horno de Sullana. Los datos oficiales del encuentro, válido por la última fecha del Clausura, revelan que los celestes siguen firmes en cumplir su proyecto deportivo, pues el 70% de los convocados para este duelo fueron futbolistas formados en La Florida.

De los 18 jugadores en la lista oficial, 14 eran canteranos, lo que subraya la filosofía institucional de promocionar a los talentos de la división de menores del club. El once inicial que saltó al campo reflejó esta tendencia formativa, con ocho jugadores de la casa entre los titulares.

Ian Wisdom es una de las joyas del fútbol formativo del club rimense.

La alineación presentó una mezcla estratégica de experiencia joven y promesas. Jugadores ya consolidados como Renato Solís (27), Rafael Lutiger (24) y Jhilmar Lora (25) fueron respaldados por la camada de la categoría 2005, que este año ha ganado mayor presencia en el primer equipo a través de Fabrizio Lora, Alejandro Pósito, Henry Caparó e Ian Wisdom. A ellos se sumó la principal figura de la categoría 2006 del club, Mateo Rodríguez.

Pero la jornada también fue marcada por el debut profesional de tres jóvenes promesas. Desde la banca de suplentes, donde esperaban seis canteranos, cumplieron el sueño de convertirse en futbolistas profesionales: el capitán de la categoría 2008 del club rimense, Carlos Salgado (solo 17 años); el lateral Joao Cuenca (2007) de 18 años; y el extremo Arnold Cotito (2006) de 19 años.

Estos estrenos a nivel profesional no solo son un motivo de orgullo, sino que reafirman la efectividad del sistema de formación de Sporting Cristal, que continúa nutriendo al primer equipo con talento propio.

En resumen, el partido frente a Atlético Grau sirvió como una poderosa declaración: el club no solo forma jugadores, sino que les ofrece el espacio para desarrollarse y competir al más alto nivel. Con 14 canteranos convocados y la presentación de tres nuevos profesionales, la institución celeste consolida la formación como un pilar fundamental de su identidad deportiva.

2 de dicembre jugará Sporting Cristal la ida de la semifinal por los playoffs de clasificación a la Copa Libertadores. La vuelta será el 6 de diciembre. Este domingo conocerá si su rival es Alianza Lima o Cusco FC.

El equipo con más Sub 21 en la temporada

Lo visto el último miércoles en el Estadio Campeones del 36 de Sullana no solo fue un encuentro deportivo, sino que consolidó a Sporting Cristal como el equipo peruano que más minutos Sub 21 hizo jugar en la presente temporada de la Liga 1 Te Apuesto. Los celestes han sumado un total de 6,702 minutos tras disputar el Apertura y el Clausura.

Maxloren Castro, de 17 años, fue el futbolista que más minutos sumó en la campaña con 1,516 minutos jugados. Otro exponente que tuvo gran actuación en el equipo rimense fue Ian Wisdom, de 20 años, con 1,507 minutos. Es más, con el arribo de Paulo Autuori al elenco del Rímac, ambos futbolistas ganaron un mayor protagonismo en el equipo titular.

El experimentado entrenador brasileño, campeón del Mundial de Clubes y dos veces conquistador de la Copa Libertadores, impulsó en Cristal una mayor presencia juvenil en sus encuentros disputados. Autuori es conocido por su firme apuesta por los jóvenes talentos y en su segunda etapa con los celestes hizo debutar a una nueva camada de jugadores, tal como lo hizo en el 2002.

Ahora, en este 2025, el director técnico de 69 años fue protagonista al registrar la primera aparición profesional de Duham Ballumbrosio (18 años), Fabrizio Lora (20 años), Henry Caparó (20 años), Mateo Rodríguez (18 años), Joao Cuenca (20 años), Carlos Salgado (17 años), y Arnold Cotito (19 años).

- Lista completa de los jugadores Sub 21 que jugaron esta temporada en Sporting Cristal:

Futbolistas Edad Minutos Maxloren Castro 17 1,516 Ian Wisdom 20 1,507 Catriel Cabellos 21 974 Alejandro Pósito 20 852 Henry Caparó 20 334 Jair Moretti 18 219 Axel Cabellos 18 194 Leonardo Díaz* 21 152 Mateo Rodríguez 18 149 Diego Otoya 21 135 Duham Ballumbrosio 18 128 Fabrizio Lora 20 116 Gonzalo Mendoza 20 31 Carlos Salgado 17 28 Joao Cuenca 18 15 Arnold Cotito 19 1

* Leonardo Díaz se fue a mitad de año a préstamo al Leixões SC de la Segunda División de Portugal.

