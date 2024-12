El Torneo Federación Oro de Menores 2024 llegó a su fin y Sporting Cristal se proclamó campeón en cuatro de las cinco categorías en juego. De esta forma, los celestes obtuvieron el título más importante del fútbol formativo, el del acumulado de todas ellas y celebró por segundo año consecutivo como el mejor del fútbol de menores.

La última categoría en obtener el campeonato fue la Sub 14 (2010). El equipo dirigido por Víctor Reyes necesitaba una victoria para proclamarse campeón en esta división. En La Florida, en el Rímac, el conjunto bajopontino parecía alejarse de su objetivo, pues empataba 1-1 con Alianza Lima hasta el tiempo regular.

Sin embargo, en los descuentos, con un perfecto tiro libre del zurdo Ronaldo Távara, los rimenses sentenciaron el 2-1 a su favor y desataron la algarabía de todo el plantel y padres que alentaron de principio a fin el decisivo encuentro. De esta forma, Cristal superó en la tabla de posiciones de la Sub 14 a los blanquiazules en la última fecha del certamen.

Torneo Federación Oro 2024



✅ Recuento.



Sporting Cristal fue campeón en el Acumulado por segunda vez consecutiva, logrando un total de 397 puntos. Es la quinta oportunidad que obtenemos este título, lográndolo anteriormente en el 2011, 2015, 2019 y 2023.

Así como ellos, antes las categorías Sub 17 (2007), Sub 16 (2008) y Sub 15 (2009) se habían consagrado en semanas anteriores. Y gracias a su aporte, a la sumatoria de las cinco divisiones que participan (la Sub 13 fue la única que no se ubicó en el primer lugar), es que Sporting Cristal obtuvo el bicampeonato del acumulado del Torneo Federación Oro de Menores 2024.

Esta es la quinta ocasión en la que el club rimense obtiene el título más importante del fútbol formativo del fútbol peruano (que se juega desde hace catorce años), lográndolo anteriormente en las temporadas 2011, 2015, 2019 y 2023. De esta forma, Sporting Cristal continúa demostrando que cuenta con las mejores divisiones de menores del país.