Roberto Mosquera ha hecho de su facilidad de palabra una marca registrada. Sus metáforas, sus explicaciones extensas y sus frases llamativas forman parte de un personaje reconocible en el fútbol peruano. Este domingo, después del 4-2 ante Comerciantes Unidos, dejó una declaración que resume el momento de Sporting Cristal: “Estoy muy agradecido con los jugadores por su talento, sobre todo en los momentos donde muchos nos abandonaron y dejaron de creer”. El técnico tiene motivos para reivindicar al vestuario. Cristal llegó a los 25 puntos y volvió a la cima del Clausura, además de sumar su quinto triunfo consecutivo. Su discurso tiene ahora un respaldo que se mide en resultados.

Mejor aún, tiene un equipo al que cuando llegó daban por desahuciado. Y lo tiene arriba.

La dimensión de la recuperación se entiende mejor al recordar el punto de partida. Cristal comenzó el año con Paulo Autuori, pasó después por la etapa de Zé Ricardo y terminó recurriendo a Mosquera tras una sucesión de resultados que comprometieron sus objetivos.

Cuando nadie creía, Mosquera tomó un fierro caliente.

Los cambios en la dirección técnica no habían resuelto los problemas de un equipo vulnerable, con dificultades para sostener sus buenos pasajes y una producción ofensiva por debajo de las expectativas. La tabla empezó a apretar y cada tropiezo alimentaba las dudas. Mosquera asumió en junio, con una plantilla golpeada y poco margen para corregir una campaña que se había complicado. Necesitaba recuperar la competitividad de un grupo que había perdido buena parte de su confianza.

Sporting Cristal derrotó 4-2 a Comerciantes Unidos con dobletes de Hernán Barcos y Luis Iberico por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

En psicología deportiva, la eficacia colectiva ayuda a entender lo que ocurre cuando un equipo vuelve a confiar en sus posibilidades. Se trata de la percepción compartida de que sus integrantes pueden cumplir las tareas y alcanzar los objetivos. A lo Gareca, Mosquera hizo que “creer” y “sí se puede” sea el desayuno, almuerzo y comida.

Mosquera había defendido a sus futbolistas incluso cuando los puntos no llegaban. Tras golear 5-0 a Los Chankas, el 6 de septiembre, dejó una frase que retrataba su postura: “Hay deudas de puntos, pero no hay deuda de juego ni de entrega”. Era una lectura discutible si se observaba la tabla, pero también una manera de separar el esfuerzo del resultado y evitar que la crisis se llevara por delante todo el trabajo.

Semanas antes, después de vencer a Sport Huancayo, había explicado el objetivo que perseguía desde el inicio de su etapa: “Al comienzo del campeonato dijimos que queríamos llegar a este estándar de rendimiento individual que se convierte en colectivo”. Ahí está una de las claves de su intervención. Mosquera no hablaba de una recuperación abstracta, sino de elevar el nivel de cada jugador hasta conseguir que el equipo funcionara mejor.

Los resultados empezaron a cambiar la conversación. Cristal goleó 5-0 a Los Chankas, venció 2-1 a CD Moquegua como visitante, derrotó 3-1 a Atlético Grau, superó 1-0 a UTC en Cajamarca y este domingo se impuso 4-2 a Comerciantes Unidos. Son cinco triunfos consecutivos, con quince goles a favor y cuatro en contra.

“Nos estamos acercando a no dar ningún partido por perdido, a correr los 90 minutos”, había dicho tras vencer a Huancayo y antes de la derrota con Boys. El camino parecía marcado.

El proceso Mosquera

La recuperación también tiene nombres propios. Iberico volvió a ser determinante con su doblete, mientras Barcos cambió el partido desde el banco y resolvió dos veces dentro del área.

Tras el encuentro, Mosquera explicó parte de su trabajo con el atacante peruano: “El tema era ubicarlo en un lugar donde poder potenciarlo. No soy solo yo, es todo el comando técnico”. La declaración es útil porque aterriza el discurso en una decisión futbolística. Potenciar a un jugador significa encontrar la zona donde puede hacer daño, acercarlo a sus mejores condiciones y lograr que el equipo lo abastezca.

Yotún, por su lectura para organizar la posesión, y Távara, que participó en la jugada del tercer gol, también ofrecen recursos para que los delanteros reciban en mejores condiciones. Mosquera no necesita inventar virtudes; debe conseguir que aparezcan con más frecuencia y que se complementen.

Su lectura táctica también ha tenido un papel determinante. Después de vencer a Sport Huancayo, Mosquera explicó una de sus decisiones con una frase que resume su pragmatismo: “No es para crearnos virtudes, sino que tuvimos una lectura clara de lo que podíamos hacer con más gente adelante”. La apuesta por sumar presencia ofensiva ayuda a entender por qué Cristal ha encontrado más soluciones cerca del área. Sin embargo, la goleada ante Comerciantes Unidos también dejó una advertencia. El rival encontró el empate en el segundo tiempo y volvió a acercarse con el penal de Matías Sen, después de una mano de Távara revisada por el VAR.

Cristal terminó imponiéndose, pero todavía necesita ajustar la presión tras pérdida, las coberturas y la protección de la zona central. El ataque ha recuperado contundencia; pero el equilibrio defensivo será determinante para sostener la racha.

Mosquera ha devuelto a Cristal a la pelea por el Clausura, pero el liderato no resuelve todavía la temporada. Sport Huancayo suma los mismos 25 puntos y la diferencia de goles mantiene a los celestes en la primera posición. Tras la victoria del domingo, el entrenador insistió en que “cada partido es una final”.

Es una advertencia pertinente para un equipo que recién ha recuperado terreno y que todavía debe demostrar que puede mantener el nivel. La frase sobre los jugadores que no dejaron de creer adquiere sentido cuando se observa el recorrido: el técnico defendió su entrega, fijó como objetivo elevar el rendimiento individual y hoy cuenta con una plantilla que vuelve a producir goles y victorias. Mosquera siempre ha sabido encontrar palabras exactas para explicar sus ideas.

Esta vez, su mejor argumento está en la cancha: un Cristal que habla con triunfos.

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