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Resumen

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Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal (Crédito: Paloma del Solar).
Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal (Crédito: Paloma del Solar).
Por José Antonio Bragayrac

Roberto Mosquera ha hecho de su facilidad de palabra una marca registrada. Sus metáforas, sus explicaciones extensas y sus frases llamativas forman parte de un personaje reconocible en el fútbol peruano. Este domingo, después del 4-2 ante Comerciantes Unidos, dejó una declaración que resume el momento de Sporting Cristal: “Estoy muy agradecido con los jugadores por su talento, sobre todo en los momentos donde muchos nos abandonaron y dejaron de creer”. El técnico tiene motivos para reivindicar al vestuario. Cristal llegó a los 25 puntos y volvió a la cima del Clausura, además de sumar su quinto triunfo consecutivo. Su discurso tiene ahora un respaldo que se mide en resultados.

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