Daniel Ahmed descarta reemplazar a Claudio Vivas en Sporting Cristal

Códigos de fútbol. Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue enfático al analizar su posible retorno a Sporting Cristal ante la salida de Claudio Vivas, con quien mantiene una relación de amistad.

El estratega argentino descartó haber tenido un acercamiento con el club rimense y aclaró que, aunque conserva un gran cariño por la institución, rechazaría una propuesta para asumir nuevamente la dirección del equipo tras el alejamiento de su compatriota.

"Quiero mucho a Sporting Cristal pero así me llamen creo que no iría. El profesor que se ha ido es muy amigo mío y no me parece bien. Si se diera esa posibilidad en este momento, no aceptaría", destacó este miércoles Ahmed, que dirigió el cuadro bajopontino entre 2014 y 2015, a través de la señal de Rpp.

Asimismo, el exténcnico de Sporting Cristal anticipó que su continuidad como máximo encargado del fútbol formativo nacional no llegará si la FPF decide ignorar reformas necesarias.

"Mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol es hasta fines de año con opción a tres años más pero, si no se hacen los cambios en la FPF que uno quiere para el trabajo de menores, no continuaría", indicó Daniel Ahmed en el programa 'Fútbol como cancha'.

"El problema de la Federación tiene que ver con las prioridades que se tienen y qué tan convencidos están con el plan de trabajo a largo plazo", agregó en ese sentido el entrenador.