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Resumen

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Ana Karina Vázquez, directora operativa de la Fundación Jorge Vergara, y Juan Carlos Velarde, director ejecutivo de la Fundación Semillero de Campeones, en las instalaciones de Sporting Cristal. (FOTO: César Bueno / GEC).
Ana Karina Vázquez, directora operativa de la Fundación Jorge Vergara, y Juan Carlos Velarde, director ejecutivo de la Fundación Semillero de Campeones, en las instalaciones de Sporting Cristal. (FOTO: César Bueno / GEC).
Por Carlos Lázaro

La Fundación Semillero de Campeones, vinculada a Sporting Cristal, y la Fundación Jorge Vergara, ligada a las Chivas de Guadalajara, ejecutan desde setiembre pasado “Pásala”, un programa que usa el fútbol como herramienta de desarrollo para niñas, niños y adolescentes de la localidad de Cantagallo, en el Rímac. La alianza nació de fundación a fundación, pero el convenio involucra también a los dos clubes, algo nunca antes visto en el fútbol peruano.

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