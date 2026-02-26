La pelota quieta, el silencio denso y esa caminata corta que dice más que cualquier discurso. Cristiano Da Silva tomó el balón y decidió como deciden los que confían en sí mismos: con calma. La definición fue sutil, casi desafiante, una de esas ejecuciones que no se explican desde la técnica sino desde la cabeza. No fue solo un penal; fue una declaración. Sporting Cristal estaba en la siguiente fase.

Ese instante concentró una historia que viene de lejos. Porque antes de esta noche, antes del suspiro colectivo en el Estadio Miguel Grau, Silva ya había aprendido a jugar partidos grandes. Lo hizo en Europa, cuando vestía la camiseta del Sheriff Tiraspol y le tocó pisar escenarios impensados para muchos. Entre ellos, el templo del Real Madrid. Aquella noche, hace dos años, Sheriff no solo compitió: se plantó, creyó y ganó. Y en ese contexto, Da Silva entendió algo que no se entrena: que el miedo no puede entrar a la cancha antes que uno.

Esa experiencia lo marcó. Se nota en su manera de pararse, de pedir la pelota, de proyectarse. Porque Da Silva es lateral, sí, pero uno de esos que miran más el arco rival que su propia espalda. Ataca con convicción, asume riesgos y vive el partido con una energía que contagia. No es un defensor de esconderse; es uno que se anima, que entiende el juego desde adelante y que confía en su lectura de los momentos.

Por eso no sorprendió que fuera él quien cerrara la historia. El partido había sido tenso, cerrado, sin goles, de esos que desgastan más la cabeza que las piernas. Y cuando llegó la definición, Da Silva no dudó. Ejecutó como alguien que ya estuvo ahí, como alguien que ya sobrevivió a noches imposibles. El gol selló la clasificación en la Copa Libertadores y abrió el camino hacia el cruce ante Carabobo FC.

Sporting Cristal. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

En la tribuna, la emoción también jugaba su partido. Roberto Palacios no pudo contener las lágrimas. No eran solo por un penal convertido, sino por lo que representa: el coraje, la personalidad y la memoria del fútbol que se transmite de generación en generación. De Europa a Sudamérica, de Moldavia al Callao, de un Bernabéu incrédulo a una noche de Copa en casa.

Cristiano Da Silva no gritó más de la cuenta. No hizo falta. Su historia habló por él. Y en ese silencio posterior al gol, quedó claro que hay jugadores que crecen cuando el escenario se agranda. Él es uno de ellos.

¿Cómo llegó a Cristal?

Según El Comercio pudo conocer que Cristiano Da Silva es un jugador que encaja con lo que hoy necesita Sporting Cristal: experiencia, oficio y solvencia táctica. No es una apuesta a futuro, es una solución inmediata. Un futbolista que ya conoce la presión, que entiende el rigor competitivo y que puede adaptarse rápido a un equipo que exige intensidad, orden y lectura de juego.

En esa linea, Autuori valora mucho al futbolista que sabe competir, que respeta el orden táctico y que interpreta bien los momentos del partido. Cristiano Da Silva ofrece eso: sobriedad, lectura y disciplina.

Según Tranasfermarkt, el valor del mercado actual de Cristiano Da Silva, el lateral brasileño nacido el 29 de agosto de 1993 es aproximadamente de 250 mil euros según su perfil en la plataforma.