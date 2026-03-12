Cristiano volvió a ser el héroe rímense. En medio de unos cuatro días donde estuvo afectado emocionalmente tras el presunto acto de racismo suscitado por el argentino Franco Coronel en el duelo del sábado contra Alianza Atlético por la sexta fecha del Apertura.

En estas últimas jornadas, sus compañeros de equipo, el club y su familia fueron pieza vital para no decaer. El caso sigue en investigación y el brasileño tenía que estar hoy en su mejor forma para sacar adelante la llave frente a Carabobo FC. Pero no fue así. No solo el lateral izquierdo tuvo una versión discreta, sino todo el plantel. Pero en medio de esa somnolencia, los bajopontinos encontraron al menos un gol para llevar la llave de la Fase 3 de la Copa Libertadores a la definición de los doce pasos.

Maxloren Castro, separado del grupo para los pasados dos encuentros por un acto de indisciplina, reapareció en Matute, donde el cuadro del Rímac fue local. Ingresó junto a Santiago González a los 35 minutos de juego y le dieron mayor explosión a las bandas cuando ya el cuadro venezolano ganaba con un doblete de Edson Castillo.

Castro se encargó de marcar con un zurdazo el descuento a los 50 minutos. Ingresó al campo a pelear cada balón, cada jugada. Sabe que ha recibido una última oportunidad, pues Autuori ya explicó que conversó con el extremo de 18 años y dejó claro las normas de convivencia.

En ese espacio del entretiempo, Autuori fue más un entrenador motivador que autocrítico. Necesitaba que su equipo despierte y fue así, aunque solo pudieron descontar, tuvieron al menos un par de acciones más de peligro de gol en donde el arquero de la visita, el argentino Lucas Bruera fue la figura.

El marcador no se movió más y en los penales, la hinchada también fue determinante. La serie se definió en el arco del tribuna Norte, donde el Extremo cantó de principio a fin.

El hincha que acompaña

Justamente, el aliento de la barra popular de Sporting Cristal jugó también su partido y el mismo entrenador Daniel Farías lo reconoció tras el duelo. Y es que en la Copa todo se cuenta, todo suma y el fanático rimense respondió en Matute. Yoshimar Yotún fue otra vez el mejor jugador bajopontino en el campo y sigue demostrando que va recuperando su mejor versión a sus 35 años. Pero más allá de su lúcido juego, Yotún demuestra que es el caudillo que necesitaba el club en el campo. Arrancó la tanda de penales con un zurdazo. Puño arriba para el Extremo. Abrazo y confianza a Diego Enriquez a quien esta vez le tocó celebrar los tres penales lanzados fuera del arco por la visita. Y cuando marcó González, caminaba a darle el encuentro y festejar. Cuando erró Ávila y Gonzales, fue rápidamente a darle su mano y abrazo de apoyo. Un líder.

Así, Cristiano tuvo al frente el penal que llevaba a la fase de grupos a los rimenses. El brasileño estuvo viviendo un infierno, sobre todo el sábado. Sin embargo, salió de ese terrorífico lugar a causa de un acto reprochable de racismo para alcanzar el cielo. Su pierna zurda llevó a Sporting Cristal a la clasificación y si bien Autuori solo se daba la mano con su comando técnico, el lateral izquierdo invitó a sus compañeros a celebrar con la popular. Se acercó al alambrado y agitaba su camiseta. Enseñaba el escudo. Hoy, Da Silva es un celeste más no solo porque defiende a este club, sino porque se siente parte de la historia de la institución.

El descontento de Autuori

“Lo que jugamos hoy, no era para pasar”, admitió muy enojado el técnico Paulo Autuori en la conferencia de prensa posterior a la clasificación. Y es que, aunque el objetivo se había logrado, la forma dejó muy descontento al entrenador celeste.

Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo. El responsable por el equipo soy yo pero para el club es importante. Como he ha hablado en la última conferencia, a partir de ahora todo está abierto”, añadió el técnico, quien podría evaluar refuerzos para la fase de grupos.

