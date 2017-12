Sporting Cristal tiene una deuda pendiente con su hinchada e historia por una pésima temporada 2017, en la que apenas alcanzó el octavo lugar en la tabla acumulada.

El último jueves, el club bajopontino confirmó la noticia que el entrenador chileno Mario Salas se hará cargo del primer equipo en la próxima campaña.

La web oficial de Sporting Cristal publicó una entrevista con Salas. El estratega comentó sobre diversos puntos como: expectativas, estilo de juego y hasta de Lanús, su próximo rival en Copa Sudamericana.

"Lo tomo (Sporting Cristal) como uno de los desafíos más grandes de mi carrera y espero estar a la altura para poder generar muchas alegrías a la institución", le dijo a la web del club.

Además, contó que lo sedujo la idea de venir a un equipo grande de Perú y quiere mantener en el sitial más alto a Sporting Cristal.

También se refirió a cómo le gusta que jueguen sus equipos y lo que espera plasmar en el equipo celeste. "Me gusta que sean equipos agresivos y que sean equipos organizados. Que de alguna forma podamos en la fase ofensiva tener la posesión del balón pensando en ir hacia adelante y cuando no la tenemos recuperarla lo más rápido posible".

Mario Salas tendrá un duro reto internacional con Sporting Cristal. Los celestes enfrentarán en la Copa Sudamericana al poderoso Lanús de Argentina que disputó la final de la última Copa Libertadores.

"Me gusta la idea de enfrentar a un equipo fuerte y poderoso como Lanús, y la verdad que el análisis todavía no lo he hecho, pero sí lo conozco, vi sus partidos de Copa Libertadores y representa una motivación y un estímulo muy grande para poder lograr un objetivo que parece difícil, pero que con mucho trabajo, mucho sacrificio y talento podemos lograr el objetivo de ganarlo, de superarlo".

Finalmente, dejó un mensaje a todos los hinchas del club para lo que se viene en la próxima temporada.

"Yo siempre he dicho que cuando un equipo logra un objetivo superior no es que solamente lo logre un área del club, siempre hay que estar unidos en pos de un objetivo mayor y que signifique el dejar al Sporting Cristal en los primeros lugares y en el campeonato".

El entrenador chileno llegará a nuestro país con con tres integrantes más en su comando técnico: el asistente técnico Fernando Gutiérrez, ; el preparador físico Osvaldo Alegría; y Javier Rodríguez como preparador de arqueros.