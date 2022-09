Diego Buonanotte liquidó el triunfo de Sporting Crsital ante Municipal por 3-0 en la fecha pasada. De esa manera, el cuadro celeste escaló hasta la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 y el mediocampista argentino expresó felicidad por su tercer tanto en el torneo peruano.

“Contento por el momento, siempre que el equipo gane es bueno y siempre es bueno individualmente ya que poco a poco iremos demostrando la calidad de cada uno”, expresó el refuerzo a la prensa del club.

Además, habló sobre su posición en el campo de juego. “Yo siempre he dicho que no soy un ‘10′ clásico, sino que me gusta llegar al área y convertir, para mí es importante pero siempre que ayude al equipo. Estamos por buen camino, estoy disfrutando y eso es lo más lindo del fútbol”, mencionó.

Por otra parre, se refirió acerca del duelo de este domingo ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. “Es un rival como lo son todos, muy duros hoy, el fútbol está muy competitivo. Nosotros si queremos seguir peleando por nuestro objetivo principal debemos seguir atentos, concentrados y seguir por lo que se hizo el fin de semana pasado que fue muy bueno”, precisó.

“Fue una pena no estar el partido pasado en casa porque fue un ambiente muy lindo. Espero que la gente nos acompañe ya que el apoyo de ellos es importante. Los equipos que jueguen en el Gallardo deben sentir esa presión. Nosotros debemos demostrar en la cancha para lo que estamos trabajando y ellos apoyar desde la tribuna”, añadió.