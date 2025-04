Todos pueden meter goles, pero pocos pueden evitarlos. En el mundo del fútbol el gol es el momento de mayor éxtasis, pero el arquero es el único que lucha para evitar ese grito sagrado. Diego Enríquez convive con ese objetivo desde muy pequeño, cuando en la ciudad imperial ya mostraba sus habilidades, aquellas que ahora impresionan no solo a los seguidores de la Liga 1 sino a toda la región con sus grandes actuaciones con Sporting Cristal en la Copa Libertadores. En medio de una crisis deportiva e institucional, Enríquez es el ángel celeste, el guardián del conjunto rimense que ahora al mando del brasileño Paulo Autuori espera revertir ese mal momento.

Diego nació el 24 de enero del 2002 en Abancay, pero su niñez la vivió en Cusco. Ahí, desde los 6 años empieza su camino en el arco, mostrando grandes capacidades en cuanto a reacción y atajadas. Precisamente, cuando arribó a Lima para un partido de práctica contra la categoría 2002 de Sporting Cristal esas habilidades impresionaron al entrenador de esa división de los celestes en ese entonces, César Jaime. Ese viaje cambió la vida del ahora ’1′ de los rimenses. La familia Enríquez, padre, madre y hermanos, decidieron mudarse a Lima. Se privaron de diversos aspectos para que el pequeño cumpla el sueño de ser futbolista, arquero profesional. Hoy, ese hogar celebra todos sus sacrificios con sus éxitos a nivel nacional e internacional.

Diego Enríquez, de 23 años, es el mejor jugador de Sporting Cristal en lo que va de la Copa Libertadores 2025 (FOTO: Sporting Cristal).

No hay duda de que en la Liga 1, Enríquez es el mejor arquero en lo que va del Apertura más allá de la experiencia y seguridad que muestran el boliviano Guillermo Vizcarra y el uruguayo Sebastián Britos en Universitario. No se trata de triunfos o partidos sin recibir goles, sino de las actuaciones, de las impresionantes atajadas como la del penal a Cusco FC con una agilidad felina y una fuerza en las manos para evitar que su amado SC siga en caída libre. Esas mismas cualidades las ha trasladado al torneo más prestigioso de nuestro continente. Es verdad, derrotas ante Palmeiras (3-2 en Lima) y Bolívar (3-0 en La Paz), pero si el abanquino no estaba bajo los tres postes ambos resultados deberían haber terminado más abultados.

🇵🇪🧤 A big showing in goal this week for @ClubSCristal's Diego Enríquez! 🤩 pic.twitter.com/x4QTidOE6R — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) April 25, 2025

No obstante, la imagen de Diego Enríquez se ha dimensionado de forma positiva tras lo hecho la noche del jueves en la Nueva Olla, en Asunción. Más allá de que el debutante Henry Caparo brindó una sutil asistencia y que Rafael Lutiger de zurda marcara el agónico empate a dos, fue el arquero de 23 años quien sostuvo con vida a Sporting Cristal hasta los últimos minutos. Ese primer punto logrado por los celestes en el grupo G de la Libertadores se debe a que tuvo siete paradas, cinco de ellas en el área. Destacan esa espectacular mano izquierda abajo cuando el balón se metía a las redes tras un disparo a boca jarro que se desvió dos veces en el área chica y esa salida suicida en la que puso a disposición toda su humanidad para evitar, otra vez, el 3-1.

De acuerdo al portal de estadísticas SofaScore, el joven futbolista nacional es el arquero con más atajadas después de haberse jugado las tres primeras fechas de la Copa. Enríquez ha realizado 19 paradas y supera nombres de talla internacional, seleccionados nacionales como Weverton de Palmeiras, Martín Campaña de Peñarol, David Ospina de Atlético Nacional, entre otros más. De acuerdo con el periodista Franz Tamayo, a Sporting Cristal le han disparado en 27 ocasiones al arco en lo que va de la Libertadores y Diego evitó el grito sagrado en el 67% de estos remates. Debido a estos números es que Diego Enríquez es considerado como uno de los mejores arqueros del prestigioso certamen, donde más de un equipo de ligas como la brasileña o argentina ya tienen su nombre apuntado en sus agendas.

📝 A Cristal le remataron 27 veces al arco en la Libertadores y Diego Enríquez evitó el gol en el 67% de esos disparos: ¡atajando 2 de cada 3 remates! 🧤



📊Dato: @RushbetPeru



Merece una chance como titular en los últimos partidos de Perú en las Eliminatorias. Se perfila como el… pic.twitter.com/bph2D5rtj7 — Franz Tamayo (@franztamayo29) April 25, 2025

Sus héroes, la metodología de trabajo y sus proyectos

Diego Enríquez ha demostrado ser un arquero con velocidad de reacción, en la que queda claro que su potencia de piernas también es uno de sus soportes para poder llevar a cabo estas impresionantes atajadas. Como todo futbolista profesional, ha tenido un modelo a seguir y con quien se siente más identificado es con Iker Casillas, el exarquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española. “Al que veía bastante era a Iker. Desde muy niño con mi hermano veíamos los partidos de la Champions League de la LaLiga de España. Me gustaba su forma de tapar, la rapidez de piernas, la potencia que tenía y el liderazgo en su selección. Eso me ayudó a ser un buen arquero y a ser líder en menores”, le contó a Depor en el 2024.

A nivel nacional, a quien más ha seguido como arquero fue a Óscar Ibáñez. Ello debido a que el hoy entrenador interino de la selección peruana tuvo el cierre de su carrera en Cienciano y durante ese tiempo, como buen amante del fútbol, Diego seguía al ‘Papá’ y las actuaciones de Ibáñez, quien curiosamente lo convocó en la pasada fecha doble de las Eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026. “Lo seguía porque siempre veía los partidos de Cienciano”, agregó el portero de 23 años. Justamente, una de las metas del joven futbolista es seguir siendo considerado por el seleccionador para los siguientes encuentros, aunque sí mantiene el nivel mostrado en este primer tramo del año, su presencia está asegurada como tercer arquero.

Diego Enríquez fue capitán en la categoría 2002 durante su etapa formativa. (FOTO: RRSS).

El camino de Enríquez para lograr la versión que ha alcanzado ahora es también por su estrategia arriesgada de salir a préstamo a clubes de provincia. Con solo 18 años volvió a Cusco para jugar en Cienciano, donde no pudo sumar minutos en la temporada 2020. Al año siguiente se mantuvo en la Ciudad Imperial, pero ahora en Cusco FC, donde disputó 11 partidos. Entre el 2022 y 2023 defendió a Binacional, donde registró 67 encuentros. Así, recién para la pasada temporada retornó a Sporting Cristal para pelear el titularato con Renato Solís y a mediados de la campaña, con Alejandro Duarte, quien retornó al club luego de jugar en el Alajualense de Costa Rica.

Diego cerró el Apertura jugando en el triunfo contra Comerciantes Unidos, pero tras la salida de Enderson Moreira y la llegada de Guillermo Farré, el primer encuentro del Clausura lo atajó Duarte, quien en Tarma tuvo una discreta actuación. A partir de la segunda jornada, Enríquez pegó la vuelta al arco y de ahí en adelante no ha dejado la titularidad. Su esfuerzo, el de no solo entrenar con el equipo sino a doble turno, por su propia cuenta, le ha llevado a cumplir uno de sus objetivos. “He trabajado desde los seis años para poder tapar en un equipo grande como lo es Cristal”, había dicho en el programa Al Ángulo en diciembre del año pasado.

Enríquez tras su paso por el cuadro de Juliaca retornó a Sporting Cristal. Fue capitán de Binacional en algunos partidos de la Primera División 2022-2023. (FOTO: Liga 1).

Justamente, en este mismo espacio periodístico, Diego reveló que no solo se prepara física, técnica y mentalmente, sino también con Big Data. El nivel superlativo de Enríquez no solo se basa en su talento o su forma de entrenamiento, sino también utiliza la tecnología y lo hace desde que estuvo en Binacional. Él mismo pagó su suscripción para acceder al aplicativo Wyscout, donde analiza exhaustivamente a jugadores, equipos, a los delanteros a los que enfrentará. Así afronta a los partidos ya con un conocimiento de movimientos y definiciones de los delanteros a los que enfrentará. Un claro ejemplo es el penal que le atajó a Sebastián Rodríguez de Alianza Lima en el duelo por el Clausura del 2024. Ya había estudiado los remates del uruguayo desde los doce pasos y así pudo bloquear el remate.

De esta forma, el arquero de 23 años demuestra su compromiso a seguir creciendo como futbolista profesional y ese aspecto le brinda muchas opciones de salir al extranjero en un futuro cercano. “Va a ser un bonito año para demostrar mis cualidades el 2025, poder seguir yendo a la selección que es un objetivo que tengo y Dios mediante ir al extranjero que es un sueño que quiero alcanzar desde pequeño”, sostuvo en el arranque de esta temporada. Diego Enríquez ya demostró sus cualidades y Sporting Cristal siempre ha tenido en cuenta. No por algo solo lo prestaban y recién el año pasado renovó hasta el 2027 con los celestes, que reconocen que esta temporada, de seguir en esa versión superlativa, tiene grandes opciones de ser vendido. La política del club es abierta a esa opción y hay consenso para escuchar ofertas, que seguramente llegarán a mediados de este año. Lo positivo es que la Bicolor también ganó un arquero más, que ahora mismo apunta a ser el heredero de Pedro Gallese.

