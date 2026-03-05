Resumen

Diego Enríquez: “Creo que tenemos un plantel muy bueno para pelear ambos campeonatos”
Por Redacción EC

Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal, destacó la victoria de su equipo sobre Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El guardameta valoró el esfuerzo del equipo y espera cerrar la clasificación la próxima semana en Matute.

