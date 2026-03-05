Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal, destacó la victoria de su equipo sobre Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El guardameta valoró el esfuerzo del equipo y espera cerrar la clasificación la próxima semana en Matute.

"Fuimos bastante aguerridos dentro del campo. Nos llevamos la victoria. Falta un paso más. Hay descansar y pensar en el torneo local. El partido fue favorable para dar un paso importante, pero queda un partido de 90′ que tenemos que ser bastante claros con nuestra gente", expresó en Jax Latin Media.

Enríquez se refirió a la trascendencia de Yoshimar Yotún, quien anotó el gol de penal para asegurar la victoria celeste en Copa Libertadores. “La jerarquía y la confianza que nos da a todos siempre es importante para sacar el partido adelante. Es importante par todos”, sostuvo.

“Jugar dos torneos es complicado pero el nivel de fútbol lo estamos haciendo bien. Tenemos que recuperar (torneo local) ahora que pasemos a la siguiente llave”



Diego Enríquez, jugador de Sporting Cristal



🎥 @Landivar_renato

🎤 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/8wJKCsF9JE — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 5, 2026

De igual manera, se mostró confiado con el juego que está mostrando el equipo en esta primera parte del año, aunque reconoció que todavía hay algunos aspectos por mejorar en los últimos metros

“Vamos creciendo partido a partido. Sabemos que jugar dos campeonatos es complicado, pero a nivel de fútbol lo estamos haciendo bien. Solo tenemos que ser más eficaces arriba y acabar los partidos como ahora: con arco en cero y ganar”, apuntó.

SOBRE EL AUTOR