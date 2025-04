El efecto Paulo Autuori ya se vive en el Rímac. El técnico que sacó campeón a Sporting Cristal en 2002 logró un cambio inesperado en su retorno al club 23 años después: en su debut, los celestes empataron 2-2 ante Cerro Porteño en Paraguay por la Libertadores. Antes de Autuori, Cristal llevaba cero puntos en la Copa. Con el entrenador sumaron su primer punto y se ilusionan por la rebeldía mostrada.

Para saber un poco más de Autuori conversamos con Diego Rebagliati, quien en 2002 trabajó como directivo rimense y fue uno de los que viajó a Brasil para convencer al técnico brasileño a llegar a La Florida. Hoy, panelista del programa deportivo “Al Ángulo”, analiza su regreso y el futuro de Cristal bajo su mando.

—¿Cómo analizas el regreso de Paulo Autuori a Cristal?

A Paulo Autuori lo conozco perfecto porque trabajé con él durante todo el 2002, además fui parte del grupo de directivos que lo fue a buscar a Brasil para que viniera a dirigir a Cristal. Creo que es una persona adecuada, tiene mucha experiencia. Si bien es cierto tiene 68 años, si lo comparamos con (Jorge) Fossati, por ejemplo, que llegó a Universitario a los 72 años, le fue muy bien acá. Autuori es alguien que le dará credibilidad al proceso de Cristal, exigirá que los accionistas, dueños y gente que dirige al club tome decisiones a la altura de lo que Cristal y sus hinchas se merecen.

—¿Es Autuori la solución al problema que tiene Cristal ahora?

No es la solución, pero sí un paso. Los problemas que tiene Cristal no se solucionan con una sola persona, pero sí creo que es un paso en el camino correcto. Ahora va a tomar tiempo recuperar la confianza que perdieron del hincha y Paulo puede ayudar en ese camino. Pero hay que entender que tampoco puede hacer milagros, es un plantel que claramente está mal conformado, un equipo que no se reforzó adecuadamente en enero pese a haber salido quinto en el Clausura del año pasado. Solo trajeron dos refuerzos que hoy, además, son suplentes. Entonces Autuori exigirá que se incorporen jugadores para enriquecer el proyecto. Lo hará seguramente después de una evaluación inicial y en coordinación con Gustavo Zevallos, quien es una persona de su entera confianza.

—¿Para qué está este Cristal con el que se encuentra Autuori?

Hoy día no está para mucho. Le va a costar competir en la Liga 1. Ya perdió con Alianza, Melgar y está bastante atrasado. En la Copa Libertadores empezó con dos derrotas. Así como está conformado Cristal, creo que es frágil en defensa y en ataque también le falta alternativas. Creo que al equipo le falta jugadores y jerarquía para ser protagonista y poder pelear el campeonato.

—¿La llegada de Paulo Autuori puede cambiar este panorama?

Puede mejorar el equipo a través de su capacidad de trabajo, de su filosofía. Le gusta que sus equipos sean muy ordenados en defensa y con buena dinámica en ataque.

—¿Se le debe pedir al hincha paciencia en este nuevo proceso?

Al hincha no hay que pedirle nada, simplemente hay que darle. Después, si el equipo lo convence y lo va satisfaciendo, se sumará a la causa. Pero pedirle algo al hincha no tiene sentido, por lo menos para mí.

El entrenador brasileño tuvo una charla con los jugadores previo a su primera práctica en La Florida. (Foto: Prensa Sporting Cristal).

—¿El recuerdo del hincha sobre el Autuori campeón 2022 es suficiente para entender que el inicio de un nuevo proceso puede demorar en obtener resultados?

Lo que pasa es que Autuori fue técnico de Cristal hace 23 años, por lo tanto hay muchos hinchas que no vieron ese equipo. Los más jóvenes se hicieron fanáticos con los títulos del 2012, 2014, 2016, 2018, y 2020. Más allá de que hay una obligación de conocer la historia de su club, no han vivido esa etapa, no lo han conocido. Lo harán recién en el camino. Y hay que ver cuánto cambió Paulo, con qué técnico se encontrará Cristal.

—¿Hoy Cristal es un fierro caliente?

Sí, hoy lo es, Cristal está en uno de los momentos más complicados de su historia, pero Autuori lo sabe. No tiene un pelo de tonto, tiene mucha experiencia para revertir la situación y sabe exactamente dónde llegó. Además, el hincha de Cristal entiende de fútbol, sabe diferenciar claramente cuando el equipo tiene una idea y propuesta. Entonces cuando le muestran buenas señales, se sumará y apoyará.

—¿Cómo es Autuori en el vestuario? ¿Es el técnico ideal para este momento de Cristal?

Autuori tiene una gran relación con los futbolistas. Es difícil que encuentres algún jugador que hable mal de él. Es un tipo con mucha personalidad, muy exigente y que a estás alturas tiene mucha experiencia por su recorrido por el mundo. Dirigió equipos muy importantes en Brasil como Sao Paulo, Cruzeiro, Vasco da Gama, Inter de Porto Alegre, también en Japón, Portugal, Colombia, Qatar, entre otros. Es un técnico que ha dado vueltas por el mundo y ha sido exitoso en muchos lugares. Incluso tiene dos Copas Libertadores, una Intercontinental. Es un tipo con espalda como para plantarse a cualquier futbolista y establecer un nivel de autoridad que creo que en el vestuario de Cristal falta en estos momentos.

—Hablando de esa autoridad, se recuerda mucho que en su día separó a cinco referentes en Cristal. ¿Cómo recuerdas y analizas ese episodio?

Fue un momento muy duro. Veníamos de hacer cero puntos en la Copa Libertadores y de perder 5-1 con Alianza Lima. Y fue una decisión muy arriesgada, pero muchos recuerdan la salida de los jugadores, pero no recuerdan que después de eso se reforzó el equipo de manera importante. Llegaron tres jugadores de Brasil como Denis, Pingo y Sergio Junior. Entonces no es solamente que salieron jugadores, sino que llegaron futbolistas que permitieron fortalecer la idea del técnico. Además se juntó una buena generación de jóvenes de Cristal como Alberto Rodríguez, Renzo Sheput, Erick Delgado. Se pudo armar un gran equipo y a fin de año se nos dio el título.

Sporting Cristal campeón 2002 de la mano de Paulo Autuori. (Youtube)

—¿Hoy Cristal está en una situación en la que Autuori esté obligado a tomar una decisión similar?

En la medida que entiendan que fortalecer el primer equipo es el camino, sí. Estamos todavía en abril y hay tiempo para recuperar los puntos perdidos. El campeonato además te permite, por el formato que tiene, pelear el titular quedando hasta en el cuarto puesto. Pero tienen que dar este es un primer paso, como te decía en el camino correcto pero los siguientes pasos que dan en base a lo que evalúe Autuori, tienen que ser firmes y tienen que reforzar el equipo tienen que mejorar el equipo.

—Señalas acerca del paso correcto que ha dado la dirigencia de Cristal con el regreso de Autuori. ¿Es lo que se necesitaba para que el hincha empiece a volver al estadio?

Pasará en la medida que el equipo empiece a ganar, a hacer buenas campañas y salga campeón. El hincha no pide un estadio nuevo o algo así, sino que Cristal vuelva a ser Cristal, que vuelva a ser un equipo que pueda hacerlo sentir orgullo cuando participe internacionalmente. En la medida que logren eso, de lo que se han alejado claramente, el hincha volverá.

—Este año Cristal buscó tener más identidad contratando ídolos como Julio César Uribe, por ejemplo. ¿Crees que los referentes deben tener un papel más protagonista?

Creo que hay que utilizarlos más y mejor. Hay que escucharlos, hacerles caso y que participen más de las decisiones. Es gente que quiere a Cristal, que lo ha demostrado, y mientras más involucrados estén en las decisiones, más van a poder ayudar al club.

*****

