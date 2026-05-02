En medio del recurrente debate respecto a la falta de oportunidades para los jóvenes en la Liga 1 Te Apuesto, aparece un dato que rompe la tendencia y que involucra a Sporting Cristal. El cuadro rimense no solo utiliza futbolistas Sub 20 en sus encuentros, sino que domina ampliamente la formación de los que actualmente compiten en la máxima división del fútbol peruano.

De los 14 jugadores menores de 20 años que han sumado minutos en lo que va de la temporada 2026 del campeonato nacional, nueve fueron formados en La Florida, lo que representa el 64.3% del total. La cifra no solo marca una diferencia entre el equipo del Rímac y sus acérrimos rivales, sino que también coloca a los celestes como el equipo peruano que más apuesta por la división de menores.

El impacto que está generando Cristal respecto a su apuesta por menores va más allá de su propio plantel profesional. Futbolistas como Thiago Salinas, hoy a préstamo en Comerciantes Unidos, y Emerson García, actualmente en ADT (dejó el club como jugador libre), también surgieron en los campos de La Florida, lo que amplía la influencia rimense en distintos equipos de la Liga 1 Te Apuesto.

Curiosamente, Salinas, volante de 19 años, enfrentó al club al que pertenece en la fecha 12 del Apertura en Cutervo, una medida que no suele verse a menudo en nuestro campeonato o en algún otro del exterior, pues usualmente los préstamos indican que el futbolista no pueda jugar ante el club que lo ha cedido. No obstante, en La Florida la política es distinta y priorizan el desarrollo del jugador, incluso ante su club de origen.

Dentro de su propio plantel, Sporting Cristal mantiene una presencia sostenida de juveniles. Nombres como Maxloren Castro lideran el minutaje Sub 20, en un contexto donde el club no solo cumple con dar oportunidades, sino que integra a sus canteranos dentro de la dinámica competitiva del primer equipo. Luego aparecen Gerson Castillo, Jair Moretti, Joao Cuenca, Josemaría Mellán, Mateo Rodríguez y Yamir del Valle, consolidando una base juvenil que no siempre es visibilizada en los registros oficiales, pero que sí tiene impacto en el campo.

*Los Sub 20 de Cristal en la Liga 1 Te Apuesto

Futbolista Edad Minutos jugados Maxloren Castro 18 736 Mateo Rodríguez 19 60 Gerson Castillo 18 39 Jair Moretti 19 24 Josemaría Mellán 19 16 Joao Cuenca 19 17 Yamir del Valle 20 17

*Los Sub 20 de otros clubes de la Liga 1 Te Apuesto

Futbolista Edad Club Minutos Matías Zegarra 19 Melgar 870 Thiago Salinas 19 Comerciante Unidos (cedido por Sporting Cristal) 213 Emerson García 18 ADT 46 Piero Cari 18 Alianza Lima 39 Nicolás Renfigo 19 ADT (cedido por Universitario) 38 Herni Espinoza 19 Atlético Grau 6 Ryu Yabiku 19 Melgar 1

Política sostenida

Detrás de ese dominio no hay improvisación, sino un proyecto deportivo integral que se ha consolidado en el tiempo. En Sporting Cristal, la formación no se limita al rendimiento dentro del campo. En realidad, responde a una filosofía institucional que nació con los fundadores, Ricardo Bentín Mujica y su esposa Esther Grande de Bentín, resumida en una premisa que guía todo el proceso formativo de los cientos de niños y adolescentes que han caminado por La Florida: “primero personas, luego futbolistas”.

Bajo ese enfoque, el club trabaja desde divisiones menores no solo aspectos técnicos y tácticos, sino también valores como la disciplina, el compromiso y la responsabilidad. El objetivo es desarrollar jugadores competitivos, pero también personas íntegras, con un seguimiento personalizado que prioriza tanto el crecimiento deportivo como el humano.

Ese modelo se refuerza con herramientas concretas. La casa hogar dentro de La Florida permite acoger y acompañar a jóvenes talentos de distintas partes del país, mientras que iniciativas como ReinventED Rímac ofrecen una alternativa educativa de calidad para quienes deben compatibilizar la exigencia del fútbol formativo con su desarrollo académico (secundaria).

Maxloren Castro es una de las joyas de Sporting Cristal. Debutó en el 2024 al mando de Enderson Moreira con 16 años. (FOTO: Sporting Cristal).

El hecho de que Sporting Cristal lidere el fútbol formativo no es casual. Responde a un proceso consolidado que tuvo un punto alto entre el 2023 y el 2025, cuando el club conquistó el bicampeonato de la Copa Federación (2023-2024) y el Torneo Junveil Sub 18 (2025). En este último torneo superó a Universitario de Deportes en el Apertura y venció en la final nacional a Alianza Lima, clasificando así a la Liga 3.

Varios de esos campeones juveniles ya suman minutos en la máxima categoría, confirmando que el proyecto no se queda en la formación, sino que tiene una clara vocación de promoción. En un contexto donde el fútbol peruano sigue debatiendo la regla Sub 20 y su impacto real, el caso de Sporting Cristal ofrece una respuesta concreta: no se trata solo de cumplir con minutos, sino de formar jugadores que trasciendan el sistema.

SOBRE EL AUTOR