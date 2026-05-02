Por Carlos Lázaro

En medio del recurrente debate respecto a la falta de oportunidades para los jóvenes en la Liga 1 Te Apuesto, aparece un dato que rompe la tendencia y que involucra a Sporting Cristal. El cuadro rimense no solo utiliza futbolistas Sub 20 en sus encuentros, sino que domina ampliamente la formación de los que actualmente compiten en la máxima división del fútbol peruano.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.