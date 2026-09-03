Hubo un tiempo atrás en donde Sporting Cristal era trascendencia. Hoy, el presente dicta que toda época del pasado fue mejor y, probablemente, inigualable. Con el paso del conjunto de Roberto Mosquera en el Torneo Clausura, todo apunta a que los celestes cumplirán seis años (2021-2026) sin títulos nacionales, igualando la mala racha de inicios de siglo (2005-2011).

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El lema de la ‘Fuerza Ganadora’ se encuentra en la lona y el hincha tan solo mira una irregularidad, que puede dejar al equipo fuera de torneos internacionales, después de 16 años.

Tres técnicos designados (Autuori, Zé Ricardo y Mosquera) y un interino en el año, que no han encontrado la fórmula para volver a ganar de visita (2-0 sobre Juan Pablo II el 14 de febrero).

Aunque Cristal no solo deambula en el medio de la tabla y es el peor visitante de la Liga 1, sino que está en camino de la peor racha negativa de la historia del club en calidad de visita.

Miguel Araujo es el líder y mejor jugador de Sporting Cristal en el 2026. (Foto: GEC)

El dato no debería ser preocupante, sino alarmante. Cristal lleva 11 partidos sin ganar fuera de casa, apenas dos encuentros menos que la peor seguidilla de la institución: la del 2009. Temporada en la que el club culminó décimo y no clasificó a ningún torneo internacional.

En el año, con Autuori dejó un saldo 1 victoria, 1 empate y 3 caídas; Zé Ricardo, solo derrotas (3); Bulos, igual (1); y Mosquera, lleva 1 triunfo, 1 empate y otras 3 pérdidas.

Año Partidos seguidos sin ganar de visita 2009 13: Cienciano (5-5), Inti Gas (3-1), Bolognesi (2-2), San Martín (2-2), Melgar (1-0), César Vallejo (1-0), José Gálvez (3-1), César Vallejo (1-1), Juan Aurich (0-0), Inti Gas (2-0), Alianza Lima (2-1), CNI (3-1), Sport Áncash (1-0) 2026 11: Sport Boys (1-0), Alianza Atlético (3-1), Universitario (1-1), Melgar (2-1), Cienciano (3-2), FC Cajamarca (3-1), Alianza Lima (1-1), Comerciantes Unidos (1-0), Atlético Grau (4-1), Los Chankas (3-2), Sport Huancayo (2-1) 1978 11: Unión Huaral (2-0), Deportivo Junín (4-3), Juan Aurich (4-0), Universitario (3-0), Atlético Torino (4-0), Sport Boys (3-2), CNI (2-0), Juan Aurich (4-2), CNI (0-0), Bolognesi (1-0), Alfonso Ugarte (2-0) 1984 10: Alianza Lima (1-1), ADT (1-0), CNI (1-1), Sport Boys (1-1), Diablos Rojos (1-1), Universitario (1-0), Sport Pilsen (1-0), UTC (2-0), Unión Huaral (0-0) , Melgar (2-1) 2017 9: Sport Rosario (2-1), Melgar (2-2), Unión Comercio (2-2), San Martín (1-0), Ayacucho (2-2), Academia Cantolao (2-0), Comerciantes Unidos (4-2), Real Garcilaso (1-0) y Melgar (4-1) 1976 9: Cienciano (2-0), Alianza Lima (0-0), Unión Huaral (2-0), Carlos A. Mannucci (1-0), León de Huánuco (1-0), Defensor Lima (1-1), Atlético Chalaco (0-0), Deportivo Junín (0-0), Juan Aurich (0-0) 1979 8: León de Huánuco (1-0), Alianza Lima (0-0), CNI (2-2), Unión Huaral (3-0), Alfonso Ugarte (1-0), Universitario (1-1), Juventud La Palma (1-1), Deportivo Junín (0-0), Atlético Chalaco (0-0), 2019 8: Cantolao (0-0), Ayacucho (2-0), Real Garcilaso (1-1), Pacífico (0-0), Mannucci (2-0), Alianza Universidad (1-1), Alianza Lima (2-1), Unión Comercio (2-1) 2010 8: San Martín (4-1), Inti Gas (2-1), José Gálvez (1-1), Juan Aurich (1-1), Alianza Lima (1-1), Melgar (1-1), Universitario (2-1), León de Huánuco (6-0), San Martín (2-1) 1985 8: Juventud La Palma (0-0), Juventud La Joya (1-1), Universitario (2-1), CNI (2-1), Alianza Lima (0-0), Atlético Chalaco (1-1), Unión Huaral (1-0), San Agustín (3-0) 1977 8: Cienciano (1-0), Alianza Lima (3-1), Deportivo Junín (3-1), Unión Huaral (0-0), Juan Aurich (2-1), Melgar (1-1), Deportivo Municipal (1-1), Sport Boys (3-1) 1971 8: Melgar (0-0), Mannucci (1-1), Porvenir Miraflores (2-2), Atlético Torino (1-1), Defensor Lima (0-0), Deportivo Municipal (2-0), Universitario (1-1), Unión Tumán (0-0) 2007 7: Alianza Lima (1-1), Melgar (2-0), Cienciano (1-0), Sport Ancash (2-0), Total Chalaco (2-1), Sport Ancash (3-1), Cienciano (2-0) 2013 7: Cienciano (2-0), Alianza Lima (1-0), Inti Gas (0-0), Pacífico (1-1), Real Garcilaso (3-0), Universitario (3-0), José Gálvez (2-1) 1979 7: León de Huánuco (1-0), CNI (2-2), Unión Huaral (3-0), Alfonso Ugarte (1-0), La Palma (1-1), Deportivo Junín (0-0), Atlético Chalaco (0-0) 1982 6: Sport Boys (0-0), Atlético Chalaco (1-1), Universitario (1-1), Alianza Lima (0-0), Deportivo Municipal (0-0), Sport Boys (1-1) 1990 5: AELU (1-1), Defensor Lima (2-1), Internazionale (1-0), Unión Huaral (1-0), San Agustín (0-0), 2011 5: Inti Gas (2-0), César Vallejo (1-0), Juan Aurich (2-1), CNI (1-1), León de Huánico (2-0) 2003 5: Universitario (1-1), Alianza Lima (3-0), Alianza Atlético (0-0), Bolognesi (1-0), Cienciano (2-2) 2000 5: Juan Aurich (3-3), Unión Minas (4-1), Alianza Lima (0-0), Universitario (2-0), Deportivo Wanka (3-1) 1998 5: Deportivo Pesquero (0-0), Universitario (2-1), Alianza Lima (0-0), Cienciano (2-1), Melgar (2-0)

La mala planificación deportiva de Sporting Cristal

“Muchas veces, la derrota es el primer paso para el triunfo”, dijo el actual gerente de fútbol de la institución, Julio César Uribe. Pero, ¿hasta cuándo? Cristal ya no tiene crédito, cada encuentro es una oportunidad desperdiciada para acercarse al octavo puesto del acumulado y todo deja en evidencia la mala planificación deportiva que hubo en el club a inicios de año.

Y cada año se repite la misma historia. Para enero, ante la consulta de falta de atacantes con experiencia, la directiva sostuvo a sus cuatro opciones que tenía en plantel, de los cuales hoy dos fueron prestados (Mateo Rodríguez a Juan Pablo II y Diego Otoya a USL Championship).

Sporting Cristal ha encajado 8 goles en 7 fechas en el Clausura. (Foto: Getty Images)

La defensa, igual. Ante la pregunta de una cuarta opción para acompañar a Miguel Araujo, Luis Abram y Rafael Lutiger, la cúpula celeste se sostenía con Alejandro Pósito, quien finalmente fue prestado a Comerciantes Unidos para traer a Anderson Villacorta desde México.

En cuanto a la volante, tras la salida de Jesús Pretell y Gustavo Cazonatti, Mosquera da uso del refuerzo en su reemplazo (Agustín Álvarez Wallace) para la fecha 7 del Clausura.

Cristal rema contra la corriente y sin una estructura clara en la dirigencia para el hincha. Los refuerzos, que llegaron para la segunda parte del año, suman a la plantilla, aunque les recae esa estadística que aumenta cada dos fechas: la visita.

La pregunta que nos hacemos en setiembre: ¿Cristal volverá a ganar de visita este año?

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