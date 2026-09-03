Por Raúl Castillo

Hubo un tiempo atrás en donde Sporting Cristal era trascendencia. Hoy, el presente dicta que toda época del pasado fue mejor y, probablemente, inigualable. Con el paso del conjunto de Roberto Mosquera en el Torneo Clausura, todo apunta a que los celestes cumplirán seis años (2021-2026) sin títulos nacionales, igualando la mala racha de inicios de siglo (2005-2011).

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.