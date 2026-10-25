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Yotún solo jugó 45 minutos y estuvo cerca de anotar un golazo desde el medio campo. Mosquera decidió sacarlo por precaución de cara al duelo contra Alianza Lima, pues registra cuatro amarillas. (FOTO: Sporting Cristal).
Yotún solo jugó 45 minutos y estuvo cerca de anotar un golazo desde el medio campo. Mosquera decidió sacarlo por precaución de cara al duelo contra Alianza Lima, pues registra cuatro amarillas. (FOTO: Sporting Cristal).
Por Carlos Lázaro

Después de dos jornadas en la punta del Torneo Clausura y de una seguidilla de cinco victorias consecutivas, Sporting Cristal cedió la primera posición al caer 3-1 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. A diferencia de los últimos encuentros, en los que los celestes mostraron un buen rendimiento, esta vez, en un duelo clave de cara a sus objetivos, el equipo de Roberto Mosquera fue dominado por un cuadro cusqueño que recuperó el buen juego que no había mostrado en sus últimos partidos.

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