Ignácio fue la última Coca Cola en el desierto para Sporting Cristal. Atrás, el brasileño pasó de ser futbolista a bombero de una defensa que pedía auxilio a gritos a la directiva celeste. Y es claro para todos, pues no hay que ser un especialista en fútbol para verlo: un jugador no hace toda una línea de cuatro, la participación es de todos que la componen. Se fue el mejor o segundo mejor defensa de la historia del club en el Siglo XXI, compitiendo palmo a palmo por ese puesto con Alberto Rodríguez, y los incendios crecieron cada fin de semana después de su partida en La Florida.

Ahora, el hincha aplaude cada entrada del jugador de Fluminense en el Mundial de Clubes, mientras cae en zozobra por quien pueda reemplazar el cupo extranjero de un desaparecido Franco Romero en el plantel de Paulo Autuori. Al menos, que sea la mitad de lo que fue Ignácio es la resignación del hincha que aún va al Alberto Gallardo a dar hasta el último aliento, a un equipo que evidencia serios problemas defensivos y que la directiva no quiso ver a principios de año.

Cristal es el noveno equipo que más goles ha recibido en el Torneo Apertura y desde la llegada de Paulo Autuori –en los 7 partidos de Liga 1- el DT ha probado cuatro parejas de zagueros distintas para dejar en evidencia que necesita centrales urgentemente. En dicha cantidad de encuentros, el equipo ganó quinto, perdió dos, pero recibió 11 tantos, es decir 1.57 goles por partido, casi 2 por encuentro (era 1.83 antes del encuentro con Comerciantes Unidos), un número que no va acorde al prestigio del club y que el ‘Profesor’ ni cualquier otro DT en el mundo podría darle vuelta. Y, sí, Enríquez no puede tapar todo tampoco.

La línea de 4 de Sporting Cristal en los últimos seis partidos de Liga 1 con Paulo Autuori. (Diseño: Christian Marlow)

¿Qué dice Sporting Cristal de la defensa?

“Queremos sumar en donde sea más viable, pero no lo tenemos totalmente definido. Entendemos la preocupación y ansiedad del hincha”, indicó el director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, a Mano a Mano ante la vacante que deja el uruguayo en el cupo de extranjeros. Pero ¿no es claro que el equipo necesita de uno o dos defensas centrales? ¿O no hay las mejores opciones en el mercado en el exterior? A Santamaría lo terminaron descartando... y Araujo, hoy está más cerca de Alianza Lima.

“Veremos que sigue en las siguientes semanas, lo vamos a evaluar”, agregó en cuanto a Nicolás Pasquini, el lateral izquierdo con contrato hasta fin de año. En el Rímac continúan con respuestas políticas y pareciera no verse la crisis que acarrea actualmente en la institución. A Pasquini no necesitas evaluarlo, ya tienes un informe detallado del rendimiento del argentino: en julio puede cumplir dos años en el club, por lo que ya reconoces sus fortalezas y debilidades.

Bajo el mando de Autuori, de los 11 goles recibidos, 7 vinieron del flanco izquierdo entre Rafael Lutiger con Pasquini, tres de la derecha y uno del centro.

Hoy en día, Cristal ha recibido 22 goles a falta de dos fechas para el final del Torneo Apertura; en el 2024, fueron 20; 2023, 18; y 2022, 20. La data es clarísima. “Tenemos bastantes jugadores en defensa, estamos tranquilos en cuanto a preocupación que pueda tener el hincha. Nadie está pensando en contratar a alguien en ese sector”, señaló el director deportivo a mediados de enero.

“Tenemos un departamento que está buscando qué cosa debemos cubrir y qué jugadores podemos traer”, aseguró el mismo directivo a Movistar en diciembre. Entonces, la pregunta cae de madura.

¿Por qué hasta la fecha no hay meaculpa en el área encargada? Pareciera que no quiere ponerse en evidencia, más allá de lo que reclama el hincha cada día en las redes sociales. Autuori ha probado todas las formas, no es su responsabilidad, es el equipo que le tocó a su llegada. Su evaluación podrá darse recién en el Clausura, con los elementos que lleguen al Rímac.

Veamos también como los nuevos jugadores alimentan el aspecto mental, algo que también preocupa en La Florida. Un dato: Universitario de Deportes es el líder con la segunda mejor defensa (12) del campeonato y fue bicampeón con el arco menos batido en el 2024 (17) y 2023 (22) en todo el año. Finalmente, las defensas son las que ganan campeonatos.

