Conforme a los criterios de Saber más

“Sporting Cristal realizó 17 tiros a puerta y anotó 1 gol, mientras que recibió 16 disparos y encajó 7 tantos”, tuiteó el periodista Enrique de la Rosa tras la derrota del cuadro rimense (2-0) ante Racing. Los números fríos pero contundentes reflejan la realidad de un equipo que no ha sabido concretar sus buenas intenciones con el balón en los cuatro partidos que disputó en la Copa Libertadores. Y las consecuencias llegaron el último miércoles: los celestes quedaron eliminados del torneo continental luego del empate entre Sao Paulo y Rentistas (1-1). La única opción viable ahora es pelear un cupo a la Sudamericana, pero para eso debe hacer lo que más le ha costado: anotar.

“ Cristal, La Guaira (VEN) y América de Cali (COL) son los clubes con menos goles (1) en la Copa Libertadores 2021 . Asimismo, el conjunto peruano tiene menos porcentaje de efectividad en remates al arco entre los tres: 6%”, nos suelta el dato el estadístico Jesús Chirinos (@sondatos_noop).

“Estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Ha sido una buena presentación sin gol, que es otra cosa. Cuando la definición no está a la altura de la creación, que la hemos tenido, suceden estas cosas”, explicó Roberto Mosquera pospartido, dejando en claro que el único problema de su equipo está de cara al arco.

Líder absoluto en su grupo con puntaje perfecto (21 unidades en siete fechas) y clasificado a la final de la Fase 1 de la Liga 1 con dos fechas de anticipación, Sporting Cristal parece otro cuando sale al plano internacional. De hecho, si comparamos el trabajo de los celestes frente al arco en los dos torneos tenemos la siguiente estadística de Chirinos: en la Copa el porcentaje de efectividad es del 6% (1 gol en 17 remates a portería), en la Liga 1 es del 44% (16 festejos en 36 intentos) . Increíblemente el actual campeón nacional lidera la tabla de goles en el fútbol peruano y es de lo peor en la Copa.

¿Escucharon el “Kirikocho”? Así como en Perú se usa el “contra”, en Argentina utilizan esta palabra para “mufar” algo/alguien.👇🏼 pic.twitter.com/ogkjmQEFgK — Darinka Zumaeta (@Darinkazumaetam) May 12, 2021

El gol, un problema sin resolver

La partida de Emanuel Herrera agarró de sorpresa a más de uno en el Rímac. El goleador (70 tantos en tres temporadas) dejó Sporting Cristal y firmó por Argentinos Jrs. de su país en febrero de este año, dejando un vacío que no ha podido ser llenado aún. Marcos Riquelme, el ‘9’ que llegó para suplir a ‘Ema’, lleva apenas dos goles .

Y ahí nace otro factor determinante en la falta de efectividad. Riquelme no tiene suplente natural. Alejandro Hohberg, Washington Corozo, Irven Ávila, Christopher Olivares y Joao Grimaldo suelen jugar como extremos. El ‘Enano’ fue como un falso ‘9’ ante Racing, pero no es lo mismo a tener un delantero de oficio, de área. Percy Liza corre con la misma suerte.

“ El hecho de que no se haya sabido contratar a un ‘9’ neto que ocupe el lugar de Emanuel Herrera es algo que no pasará desapercibido ”, señala Venessa Herrera (@KVanessaHerrera), periodista de Movistar Deportes.

Sin '9': así formó Sporting Cristal ante Racing Club.

Las lesiones en ataque también han afectado. Ante Racing Club, por ejemplo, Roberto Mosquera no tuvo disponible a ningún centro delantero. bRiquelme, Christopher Olivares y Percy Liza se perdieron el encuentro por lesión. Hohberg tuvo que jugar en esa posición, como en alguna oportunidad lo hizo con otras camisetas.

“Cristal me parece un equipo muy solidario y comprometido, pero quizá tenga que ir encontrando saltos de calidad en posiciones determinadas. En los últimos dos partidos, sin un ‘9’ reconocible, se perdió la opción de juego directo y eso generó que el equipo tenga que prepararse más y mejor para el segundo balón. Perder esa referencia de área ha sido lo más perjudicial para el equipo en esta Copa, porque estaban muy cerca de sumar puntos en varios partidos ”, analiza Sebastián Gálvez (@sebgalvez), analista del primer equipo de Deportivo Coopsol.

Washington Corozo, centro de críticas

En ese déficit de festejo, Washington Corozo es el principal señalado. El extremo ecuatoriano de 22 años es punto de críticas y lamentablemente ha sido víctima de la violencia de unos cuantos inadaptados. También es tema de análisis.

“ Las veces que definió Corozo se paró muy mal a la pelota y siempre se la ha tirado al arquero ”, explicó Roberto Palacios en una entrevista con RPP. El ‘Chorri’ no era un goleador, pero algo sabe de jugar al fútbol.

“En la definición es en lo que más ha fallado. Corozo es el ejemplo más claro que podemos dar. Lamentablemente no se le ha dado. En la Liga 1, por el nivel, se le puede hacer más sencillo; pero en la Copa no. Tuvo dos claras contra Racing en Argentina y otras dos ante el mismo equipo acá, en Lima. El profesor Roberto Mosquera no puede meterse al campo a definir por él ”, añade el periodista periodista Jorge Pozo (@JorgePozoA).

Washington Corozo define ante la salida del portero Gabriel Arias. El ecuatoriano no puede marcar. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

“El hombre de verdad sale a pelear por sus sueños, el que no es hombre de verdad se hace el ofendido y sale a la calle a insultar a Corozo. Washington tiene un problema personal que no estoy autorizado a decir públicamente y él tampoco lo hará ”, defendió Mosquera a su dirigido en una reciente entrevista con Deporte Total.

Lo cierto es que Cristal, el equipo que entrega una beca por gol anotado en la Liga 1, este 2021 no se graduará en la Copa Libertadores. De hecho, con esta edición, serán 17 años sin clasificar a octavos de final. Sin embargo, para Mosquera es parte del proceso:

“Para que Cristal sea subcampeón de la Copa Libertadores en 1997, su historia comenzó dominando el torneo local con esa gesta de Juan Carlos Oblitas en 1994. En 1995 no se avanzó mucho en Copa, en 1996 se avanzó, pero River nos goleó. En 1997, cuando llegamos con Don Sergio (Markarián) pudo consolidarse todo lo que Juan Carlos comenzó de manera maravillosa. Esto no es como un café instantáneo, hay que vivir el proceso ”.

MÁS EN DT