El eufórico abrazo entre Autuori y Yotún, y el desahogo hasta las lágrimas de un Távara épico, capitán y goleador: lo que no se vio del triunfazo de Cristal

Escucha la noticia
El eufórico abrazo entre Autuori y Yotún, y el desahogo hasta las lágrimas de un Távara épico, capitán y goleador: lo que no se vio del triunfazo de CristalResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Se decía que era un equipo sin jerarquía. Se repetía que ni siquiera merecía disputar los playoffs por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. La prensa, casi en consenso, instalaba al rival como favorito: más experimentado, más curtido, de mayor peso en el papel, con experiencia en llaves de esta característica a nivel internacional en la presente temporada. Y, como si fuera poco, la propia hinchada celeste añadía un matiz particular a la historia: una división abierta entre quienes alentaban pese a los errores dirigenciales y quienes, desde las gradas, exigían cambios profundos a favor de Sporting Cristal.