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Resumen

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Estadio Alberto Gallardo. (Foto: Giancarlos Ávila / GEC)
Estadio Alberto Gallardo. (Foto: Giancarlos Ávila / GEC)
Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal se juega hoy parte de la temporada frente a un tradicional rival como Alianza Lima. Por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, los celestes recibirán a los blanquiazules en un partido decisivo para los intereses de ambos y que por la magnitud de lo que justamente está en juego, contempla un operativo de seguridad en el que resalta aproximadamente 1.500 efectivos policiales y 100 agentes de seguridad privada. Óscar Moral, gerente comercial de los rimenses, explicó a El Comercio que el despliegue abarcará el estadio Alberto Gallardo, sus accesos y las zonas aledañas.

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