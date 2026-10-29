Sporting Cristal se juega hoy parte de la temporada frente a un tradicional rival como Alianza Lima. Por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, los celestes recibirán a los blanquiazules en un partido decisivo para los intereses de ambos y que por la magnitud de lo que justamente está en juego, contempla un operativo de seguridad en el que resalta aproximadamente 1.500 efectivos policiales y 100 agentes de seguridad privada. Óscar Moral, gerente comercial de los rimenses, explicó a El Comercio que el despliegue abarcará el estadio Alberto Gallardo, sus accesos y las zonas aledañas.

Las entradas salieron a la venta con bastante anticipación y, según comentó Moral, se dio prioridad “al hincha que siempre va al estadio, a los socios PaSCión y a los que compraron entradas al partido con Comerciantes Unidos”. El aforo previsto es del 90 % de la capacidad del recinto. “Queremos que el Gallardo se viva con toda la energía de nuestra hinchada, dentro de las condiciones establecidas para el desarrollo del encuentro”, añadió.

El directivo celeste recordó que la condición de jugarse solo con la hinchada rimense se viene comunicando por los canales oficiales de la institución. “Si se identifica a un hincha del equipo rival en los accesos o dentro del estadio, se coordinará con las autoridades su retiro de forma ordenada y con las medidas de seguridad correspondientes. La prioridad es prevenir situaciones de riesgo y cuidar a todos los asistentes”, precisó.

Las puertas del Alberto Gallardo se abrirán desde las 12:30 p. m., aunque el equipo de organización estará trabajando en el estadio desde las 6:30 a. m. Para la tribuna Oriente ingresarán por las puertas del 1 al 4. En tanto, Norte, por las puertas del 5 al 10; y Occidente, por las puertas del 11 al 14. Los socios PaSCión tendrán prioridad en las puertas 3 (Popular), 9 (Oriente) y 12 (Occidente), mientras que el estacionamiento funcionará por la puerta 16. Cabe destacar que la presentación del DNI será obligatoria y el club bajopontino recomienda revisar la tribuna indicada en la entrada e identificar el acceso antes del llegar al recinto.

Sporting Cristal anunció la venta de entradas para recibir a Alianza Lima en el Alberto Gallardo.

El ingreso contará con tres filtros de control: uno de seguridad privada, otro de validación de entradas a cargo de Joinnus y un tercero a cargo de la PNP, que realizará el registro y verificaciones aleatorias de requisitorias. Estarán prohibidos las correas, contómetros, bengalas, pirotecnia, banderas con palo, objetos punzocortantes, botellas y cualquier objeto con puntas.

Al tratarse de un día laboral, la vía auxiliar de la avenida Zarumilla tendrá una restricción temporal de tránsito y se habilitará al terminar el evento, una vez concluida la evacuación de las tribunas. “Le recomendamos llegar al menos una hora antes del partido. Sabemos que es un día laboral y estamos desplegando soporte en los controles para un acceso fluido en las puertas, por ello se pide respetar las recomendaciones para que los efectivos policiales puedan hacer rápido su revisión”, indicó Moral.

Un operativo completo

El plan de seguridad cuenta con la aprobación de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, la Región Policial Lima Centro y la DISEDE, además de la resolución de la DGIN del Ministerio del Interior. “El trabajo contempla medidas antes, durante y después del encuentro, porque la experiencia del hincha comienza desde su llegada y termina con su salida del estadio”, explicó Óscar Moral a este Diario. Habrá un perímetro de seguridad y, ante la presencia de hinchas visitantes en los alrededores, se coordinó con la Policía y la Fiscalía de Prevención del Ministerio Público la intervención que corresponda. Un efectivo del 105 estará además en la central de videoseguridad.

El club también recogió lo aprendido en el partido ante Universitario en el mismo Alberto Gallardo. “El principal aprendizaje fue el valor de la planificación y de la coordinación con las autoridades. Esa experiencia permitió desarrollar un encuentro sin violencia”, señaló. Por ello se mantendrán el registro de asistentes, la verificación de requisitorias, la entrada nominativa con DNI, los controles de alcoholemia y el túnel para el ingreso y salida de los jugadores.

La delegación de Alianza Lima tendrá una zona exclusiva en Occidente Sur, separada del público general y resguardada por la PNP y seguridad privada. El espacio funciona desde el inicio del torneo, tiene capacidad para 100 personas y, según el club, no ha registrado incidentes. “Creemos en la reciprocidad y en el respeto entre instituciones. Así como buscamos recibir adecuadamente a la delegación visitante, esperamos que nuestra delegación cuente con condiciones equivalentes cuando le corresponda jugar de visita”, afirmó Moral. Los buses de ambos equipos contarán con custodia policial desde sus puntos de concentración hasta el estadio y en el retorno.

Finalmente, el club reforzará su campaña contra el racismo con el apoyo del Ministerio de Cultura: además de las 24 cámaras de videoseguridad del estadio, se sumarán seis cámaras móviles en las tres tribunas, y habrá una banderola en el campo, pancartas y material de sensibilización. Si se detectan actos racistas, se identificará a la persona y se hará la denuncia correspondiente. “El Gallardo se hace fuerte con el aliento de su gente. Los invitamos a llegar temprano, respetar las indicaciones y alentar siempre con respeto. Cuidar nuestra casa también es cuidar al club: sin violencia, sin discriminación y con toda la pasión celeste”, concluyó.

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