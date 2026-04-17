Por Jean Pierre Maraví

Y si en medio del trago amargo de esta derrota que sabe a injusticia, mejor volteamos a mirar hacia el futuro. En este Sporting Cristal de Maxlorens, también podemos ilusionarnos por los Mateos y los Joaos. En vez de criticarlos por penales mal cobrados y cabezazos errados, no sería mejor abrazarlos y enseñarles el camino. Que entiendan la caída. Porque es duro el 2-1 ante un Palmeiras favorecido de forma abismal por el árbitro chileno Piero Maza, pero si el equipo de Zé Ricardo mantiene la actitud combativa, entonces, habrá dado pasos hacia adelante en la Copa Libertadores 2026.

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