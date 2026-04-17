Y si en medio del trago amargo de esta derrota que sabe a injusticia, mejor volteamos a mirar hacia el futuro. En este Sporting Cristal de Maxlorens, también podemos ilusionarnos por los Mateos y los Joaos. En vez de criticarlos por penales mal cobrados y cabezazos errados, no sería mejor abrazarlos y enseñarles el camino. Que entiendan la caída. Porque es duro el 2-1 ante un Palmeiras favorecido de forma abismal por el árbitro chileno Piero Maza, pero si el equipo de Zé Ricardo mantiene la actitud combativa, entonces, habrá dado pasos hacia adelante en la Copa Libertadores 2026.

“El arquero está haciendo tiempo”, dijeron en la narración de ESPN cuando Cristal ahogaba a un Palmeiras, que en el uno por uno parecía un mounstruo que vale 262 millones de dólares, pero en la cancha con dos brazos y dos piernas, el Cristal de 15 millones lo hizo ver terrenal.

Primero, le clavó un golazo de Juan Cruz González. Volea de media distancia, y gol candidato al Puskás FIFA. Y luego, le plantó una línea defensiva impenetrable que hacía crecer la figura del arquero Diego Enríquez. El ‘Verdao’ rebotó pelotazos y se enredó en sus ideas. El 1-1 era claro mérito rimense que tuvo 267 pases, 31% de posesión y 2 remates al arco.

Si quiere celeste

Palmeiras en estadísticas pareciera que fue arrollador con 23 tiros totales, 7 con dirección al arco, 69% de posesión del balón, 483 pases y 8 córners. Sin embargo, necesitó de un jugada cuestionable para llevarse los tres puntos.

A falta de 10 y con 1-1 en el marcador, el juvenil celeste Joao Cuenca de 18 años cayó en la trampa de Luighi dentro del área rimense. El chileno Maza fue al VAR y compró la falta que el ‘Flaco’ López cambió por gol. Totalmente discutible, y además, por segunda fecha consecutiva un penal polémico define el partido entre un equipo peruano y otro brasileño. Le pasó a Cusco en Perú y a Cristal en Sao Paulo.

En tanto, la atención se centró cuando en los minutos finales, Zé Ricardo sacó del banco a Mateo Rodríguez, el hijo del ‘Mudo’, que casi puso a gritar a todo el pueblo celeste. Con Autuori no jugó nunca, y ayer en 5 minutos respondió frente al arco con un cabezazo a quemarropa que el portero Carlos Miguel sacó con las uñas.

En otra jugada Mateo dejó muestras de su sprint aunque se equivocó en el pase final. El futuro del ataque celeste pisa fuerte. Rodríguez de 19 años le había marcado a Palmeiras en la Copa Libertadores Sub 20 en marzo pasado.

La derrota, por otro lado, dejó a Cristal con tres puntos y en segundo puesto del Grupo F igualado con Cerro Porteño. Más atrás viene Junior con apenas 1 punto, y lidera Palmeiras con 4. Todo muy peleado. El 28 de abril, los celestes reciben en casa al ‘Tiburón’ barranquillero. Clave para seguir buscando el boleto a octavos.