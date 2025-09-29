Sporting Cristal, el mejor ataque del Clausura que genera incertidumbre: menos del 30% de sus goles han sido de sus atacantes

Sporting Cristal padece de una migraña que aún no termina en el transcurso del campeonato. Un par de analgésicos fueron suficientes para quitar el dolor de cabeza en la retaguardia con Miguel Araujo y Luis Abram, pero se necesita más que una pastilla para calmar la jaqueca que hay en el ataque. Se fue ‘Caute’ a seguir haciendo goles en Bolivia –lleva 7 en 12 partidos- y la dirigencia –por ahora- no encuentra una respuesta en Felipe Vizeu, para suplir la partida del uruguayo.

¿Es prematuro? Probablemente, apenas tiene 137 minutos en tres partidos jugados. ¿Tiene crédito? Definitivamente, sí. El lunes 29 frente a Ayacucho, puede ser el partido perfecto para que el brasileño estampe su sello en el Alberto Gallardo, aunque –en la actualidad- hay una estadística clara: los atacantes no están marcando la cantidad de goles suficientes para ser un equipo de campeonato, uno que pueda pelear el título con Universitario y Cusco FC.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

El número es frío: Cristal, la ‘U’ y Melgar son los que más veces han marcado en el Clausura -más allá de que cinco de los celestes y seis del ‘Dominó fueron en un solo partido (Sport Huancayo y Comerciantes Unidos); finalmente, goles son goles y suman a la data.

Sin embargo, de las 15 anotaciones que han logrado los cerveceros en el torneo, solo cuatro fueron convertidos por atacantes –Irven Ávila (3) y Santiago González (1)-, es decir, el 26.6%. Si los comparamos con los tres primeros en la tabla de posiciones, concluimos que la ‘U’, Cusco y Garcilaso tienen una estadística de 53.3%, 72.7% y 50%, respectivamente. En otras, hay una deuda arriba.

“A la semana que Felipe llegó, tuvo un virus y un tema físico también. No tengo dudas de que tiene nivel internacional y será de mucho apoyo para el equipo”, confesó Gustavo Zevallos en RPP. Con contrato hasta finales del 2026, el brasileño aún continúa siendo una apuesta para el hincha. En el pasado, Vizeu era un prospecto para la Selección de Brasil, por lo que queda la incertidumbre de que aún le quede fútbol para dar extra en el fútbol peruano.

El manejo, lectura y sapiencia de Paulo Autuori

En el análisis, hay una muy buena decisión de la directiva: Paulo Autuori. Más allá del DT no pidió a su compatriota en ataque e igual llegó al Rímac, de cara a la planificación de la siguiente temporada, toda contratación debería contar con su OK. Él, finalmente, arma el plantel.

El brasileño ha llegado a La Florida a dejar doctrina en la institución: antes de su arribo, era casi nula la crítica a la Federación Peruana de Fútbol y la organización del campeonato, a la cual criticamos desde antes con respecto a sus principios de integridad en la competencia, los polémicos fallos de la Comisión Disciplinaria de la FPF y hasta la elección del concuñado de Agustín Lozano, como cuarto árbitro en partidos de Juan Pablo II Chongoyape. Con 69 años, el ‘Prossor’ no tiene nada que perder, más que dar su visión para una mejora estructural en el fútbol peruano y Cristal.

Para sus críticos en redes sociales de por qué dejó a Ian Wisdom en los últimos dos partidos en el banco, hay que observar los avances a esta altura del año: desde su llegada y los refuerzos en la zaga, Cristal ahora tiene la tercera mejor defensa del campeonato (5 goles recibidos) y Leandro Sosa –atacado también en su momento- ha recuperado su versión del 2023 y lleva tres goles en el torneo, los mismo que Ávila; finalmente, con Autuori, el lateral ha pasado de ser solo un elemento en la banda con Farré a ser fungir -también de extremo al pisar el área- cuando el equipo lo necesita.

Y así, con Távara y muchos más. Lo de Autuori es indiscutible. Los últimos cuatro resultados (tres empates y una derrota) también tienen que ver con el plantel que ha heredado. Es claro: Cristal necesita de refuerzos en ataque, para poder competir más arriba en la tabla. Veremos los que llegan en el siguiente año.

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.