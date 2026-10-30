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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Carlos Lázaro

“Nos dicen pavos pero acá no hay ninguno”, afirma Roberto Mosquera con una seriedad que oculta su felicidad con discreción. Ya es conferencia de prensa y parece no estar al tanto de que rumbo a los camerinos el entrenador Pablo Guede ha buscado a Hernán Barcos para pecharlo en una escena que además de vergonzosa debería tener repercutir en una sanción ejemplar para el técnico visitante.

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