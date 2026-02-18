El “era para ganarlo con facilidad” de Autuori y una estadística que golpea la autoestima celeste: lo que no se vio del 2-2 de Cristal en Asunción con 10 hombres

Por Marco Quilca León

Paraguay volvió a ser territorio de advertencias. Hace un par de semanas, Alianza Lima regresó con una derrota que selló su eliminación. Y la noche de este martes, en ese mismo escenario donde el eco de la frustración todavía parecía rondar los pasillos, Sporting Cristal sufrió un partido de dientes apretados, expulsiones, remontadas instantáneas y un empate agónico que, aunque valioso, deja una sensación inquietante: la racha negativa de visitante en Copa Libertadores sigue vigente. Y su peso emocional, también.

