Sporting Cristal inició esta semana un nuevo ciclo al mando de un técnico que no solo conoce a detalle la idiosincrasia del club, sino que se siente identificado con los principios y valores con las que la institución se forjó para después convertirse en uno de los grandes del fútbol peruano. Se trata de Paulo Autuori, quien volvió este lunes a La Florida después de 23 largos años con la misión de sacar al equipo celeste de la tormenta en la que vive esta temporada.

Autuori dirigió su primera práctica de los celestes, pero antes de reunir a los integrantes del plantel profesional, el brasileño se dio un paseo por las instalaciones del club y conversó con cada trabajador con el que se encontró para hacerle saber que su labor también es importante en el objetivo inmediato que se ha trazado: el de remontar en el Apertura y el de sumar puntos en la Copa Libertadores.

Paulo Autuori dirigió su primera práctica en Sporting Cristal el lunes 20 de abril. (FOTO: Prensa Sporting Cristal).

El brasileño de 68 años no piensa más allá del presente, del día a día, pues entiende que solo así va a poder revertir el mal momento en el que se encuentra el cuadro rimense. De esta forma, después de sus primeras palabras al plantel y del entrenamiento en el campo número uno de la Ciudad Deportiva de los bajopontinos, Autuori tuvo otros momentos de charlas ya en las oficinas administrativas para luego brindar la conferencia de prensa en un toldo celeste que fue armado exclusivamente para él por la gran cantidad de periodistas que lo esperaban para conocer a detalle su retorno al Rímac.

Fue casi una hora la que estuvo Autuori, campeón nacional con Sporting Cristal en el 2002, hablando con la prensa y en la que se pudo ver a un profesional reflexivo con frases como las de ser “campeones de la vida”, más allá de que lo que trasciende en este negocio del fútbol es el ser campeón deportivo.

Paulo Autuori es presentado oficialmente en Sporting Cristal. El entrenador brasileño indica que los valores son muy importantes para salir de este mal momento en el club. @dt_elcomercio @elcomercio_peru pic.twitter.com/O1rj10HEkj — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) April 21, 2025

“Es mucho más complejo [ser campeón de la vida], porque exige muchas otras cosas. Saber que nosotros como seres humanos necesitamos trabajar y vivir con equilibrio. Estamos entre el bien y el mal, el sí y el no, las victorias y las derrotas, las alegrías y tristezas. Tenemos que vivir así, con equilibrio [...] El fútbol es vida y como tal, tenemos que tener equilibrio para vivir ahí porque uno no logra ser victorioso, vencedor, sino logra valorar los pequeños triunfos”, aseguró el dos veces campeón de la Copa Libertadores (Cruzeiro 1997 y Sao Paulo 2005).

El campeón del Mundial de Clubes 2005 también se mostró analítico respecto al presente del fútbol peruano. El deseo del exentrenador de la selección peruana es ver buenas canchas en la Liga 1, pero seguramente se sentirá como hace 23 años, cuando estuvo por última vez en nuestro país. Asimismo, de otros componentes que forman parte de la industria del fútbol, pero que no están realizando un trabajo correcto y que afecta directamente en alcanzar y mostrar un gran producto final.

“Hablar solo de los jugadores, de los entrenadores es muy sencillo. El fútbol no es solo eso. Uno tiene que trabajar para generar un contexto positivo. Ahora, voy a hablar no solo de una palabra que se escucha en el Perú, sino en Sudamérica. De la intensidad, pero cómo se habla de eso si las canchas no son buenas, si el árbitro para la jugada en cada momento. Se tiene que cuidar el confort de los hinchas. Se tiene que trabajar para tener un producto fuerte. Juzgar es muy sencillo, pero analizar es más complicado y hay que hacerlo con cuidado”, manifestó.

Mano dura y apuesta por los jóvenes

Paulo Autuori, acompañado de Gustavo Zevallos y Julio César Uribe, director deportivo y asesor y vocero institucional de Sporting Cristal, respectivamente, también brindó un mensaje a la hinchada. Le respondió a Deporte Total que el aliento de todos los amantes del club rimense es vital en la remontada que planea construir desde el primer partido en el que esté al mando.

“Entiendo al hincha [de Sporting Cristal] que está acostumbrado a un club ganador. Este momento no es un momento definitivo. Una cosa es ser, yo soy más allá de dónde estoy involucrado, en un contexto. La otra es la del momento, complicado, pero que es momentáneo, es circunstancial. Que sepan la importancia que tienen. Nosotros necesitamos de ellos. Solamente juntos vamos a sacar adelante con más rapidez como todo los celestes quieren. Yo creo un montón en el proyecto [del club] y me apoyo en los 50 años que voy a cumplir en el fútbol, esperando que sea con el título”, señaló.

Paulo Autuori le asegura a @dt_elcomercio @elcomercio_peru que el hincha es fundamental para sacar adelante al equipo, que no atraviesa su mejor momento. Asimismo, sostiene que el principal objetivo es remontar posiciones. pic.twitter.com/6CrwZvDACZ — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) April 21, 2025

El mensaje de Autuori ya ha sido escuchado por los jugadores celestes, el de revertir cuanto antes esta situación. Ahora, el brasileño también confirmó que el plantel está en plena evaluación y decidió en su primera aparición ante la prensa anunciar que todo el plantel está en plena evaluación y que recién una vez jugado un par de partidos conocerá el compromiso real de cada uno de ellos por cambiar la oscura imagen deportiva que se ha generado en este inicio de temporada.

“Yo quiero un grupo de jugadores comprometidos. Yo no estoy acá para corresponder las expectativas de las personas. Yo estoy acá para ayudar en una transformación y para esto hay medidas que son duras, pero que son necesarias. Una institución no puede estar cambiando procesos, prácticas, y la prioridad va a ser siempre las necesidades”, manifestó.

El entrenador brasileño tuvo una charla con los jugadores previo a su primera práctica en La Florida. (Foto: Prensa Sporting Cristal).

El exentrenador de Atlético Nacional y Cruzeiro (de forma interina y al que salvó del descenso en el 2023) dio esas declaraciones con un tono bastante firme, evidenciando que contempla como pieza vital en su gestión el profesionalismo y la entrega de los futbolistas. Es verdad que se negó a hablar de futuras contrataciones, pero queda claro que de no encontrar respuestas en el plantel, pedirá nuevos valores a mitad de temporada.

Eso sí, Paulo Autuori recalcó que una de sus filosofías como entrenador es que siempre mira las canteras, las divisiones de menores de los clubes por los que pasó y ejemplo de ello fue el mismo Sporting Cristal en el 2002. Ahora, en esta nueva etapa en La Florida, no hay dudas de que el reflexivo, analítico y firme Autuori vaya a volver a poner mano dura de ser necesario, aunque su gran labor también es potenciar a jugadores que ya demostraron en el pasado un gran nivel y que con el pasado entrenador solo involucionaron su rendimiento.

