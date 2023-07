Ni desde lo colectivo, tampoco desde lo individual. A Cristal lo supieron maniatar y cayó 1-0 ante Emelec en el Estadio Nacional por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Ante un cuadro ‘eléctrico’ que supo mantener el orden en defensa, los rimenses no pudieron romper el molde para causar daños a los ecuatorianos.

Un primer tiempo sin remates al arco hablaba de lo que Cristal fabricaba en el campo. Muy retrasado Yotún, quedaba lejos de conectar directamente con Grimaldo y Hohberg, muy bien controlados por los laterales norteños.

Un contragolpe en el minuto 52 de juego terminó en gol de José Cevallos para la ventaja de Emelec. Solo siete disparos tuvieron los de Guayaquil, pero tuvieron mejor puntería que los rimenses, con cuatro al arco, uno de ellos en gol.

Intentó más en la segunda parte el cuadro rimense, donde tuvo trece remates, pero sin la claridad necesaria. Una de Corozo y otra de Grimaldo exigieron al portero Pedro Ortiz, pero no hubo más de los locales.

Yotún siempre se hace dueño del juego, pero no logra tener un socio que lo ayude. Anoche Jesús Castillo no tuvo un buen partido -fue cambiado en la segunda parte- y Pretell estaba concentrado en la marca. Cuando se esperaba el ingreso de Távara, un irregular Jostin Alarcón no fue la solución en la segunda parte.

Sufre Cristal con los espacios cerrados. Se le notó ante Alianza, cuando los íntimos achicaban el campo. Se volvió a ver en el Nacional y no encontró solución, ni con la habilidad de Grimaldo ni con el desborde de Corozo, que ingresó en la segunda parte, pero no trascendió más allá de un remate.

Viene de Argentina Juvenil Gonzalo Aguirre es celeste Ayer apenas se pudo ver algunos minutos al argentino Nicolás Pasquini. Desde Argentina también llegará al Rímac un nuevo jale y se trata nada menos que del juvenil Gonzalo Aguirre.

El volante peruano nacido en Argentina llega cedido a préstamo por un año -con opción a compra- de Nueva Chicago para jugar por primera vez en el fútbol local. El joven fue parte de la selección Sub 20 que disputó el Sudamericano de este año.

Así, Cristal a fichado a Pasquini, Franco Medina y Aguirre, además de concretar los retornos de Percy Liza y Diego Soto

—Sufrimiento—

Así, Cristal ve cómo le rompieron la racha de 15 partidos invictos tanto en el torneo local como en la Libertadores. Los rimenses no conocían la derrota desde la caída ante la ‘U’ en abril por el torneo local.

Y tendrán que viajar a Guayaquil por la remontada el próximo miércoles. Fuera de casa a nivel internacional, Cristal le ganó a The Strongest y empató con Fluminense en sus dos últimas salidas por la Libertadores. Ahora debe ganar en Ecuador.

Mala semana para los peruanos, pero aún quedan 90 minutos por delante para remontar un 1-0 en contra. Universitario debe vencer a Corinthians en el Monumental y Cristal ir a Ecuador a superar a Emelec.

Foto: Violeta Ayasta





--

