Desde el viernes por la noche, cuando sucedieron los lamentables hechos en el banderazo de Alianza Lima previo al clásico, los directivos rimenses ya activaban un plan de contingencia. En paralelo a las gestiones de los blanquiazules para apelar la medida, en el Rímac iniciaron los contactos con el Gobierno Regional del Callao para convertir el estadio Miguel Grau como una opción real.

Sporting Cristal ya tiene definido donde jugará ante Cerro Porteño. (Foto: Getty Images) / ERNESTO BENAVIDES

La presión aumentaba con el paso de las horas. Incluso ayer, hasta la 1 p.m. y en plena presentación del brasileño Zé Ricardo como nuevo entrenador, en La Florida mantenían la esperanza de jugar en Matute. Sin embargo, la postura de las autoridades no cambió y la clausura se mantuvo firme, obligando a tomar una decisión definitiva.

El factor tiempo fue clave. Con delegados de Conmebol ya en Lima y una inspección prevista a más tardar el martes, Sporting Cristal no podía esperar más. Necesitaba garantizar un escenario que cumpliera con las exigencias del ente rector del fútbol sudamericano y que estuviera disponible de inmediato.

Así, el Grau se convirtió en la solución. No solo ofrecía condiciones operativas viables, sino también la rapidez necesaria para cerrar todos los permisos en medio de la urgencia. Fue un plan de contingencia armado en apenas cuatro días, bajo presión y con margen mínimo de error. En la operación no solo participó el área deportiva sino también el gerente legal del club, Guillermo Montoro.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/pq4OA7C7U5 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 7, 2026

De este modo, Sporting Cristal pasó de confiar en Matute a asegurar su localía en el Callao. Anoche, los canales digitales oficiales del club informaban del cambio de escenario. En este comunicado la institución bajopontina aseguró que viene reforzando las coordinaciones con las autoridades competentes para garantizar la seguridad del evento. Ello responde a los incidentes que ocurrieron tras la clasificación frente a 2 de Mayo en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Como se recuerda, tras el duelo, una couster en la que viajaban familias celestes, entre ellos niños y adultos mayores, fueron atacados por pseudo hinchas de Sport Boys. Por ese motivo, el club del Rímac está incorporando medidas adicionales en accesos, rutas de ingreso y zonas de circulación, con el objetivo de que el partido se desarrolle en condiciones adecuadas “tanto para los hinchas como para todos los actores involucrados”.

El staff de Zé Ricardo

Zé Ricardo, el flamante entrenador brasileño que apunta a encontrar la regularidad, el equilibrio que tanta falta le hace en el campo a Sporting Cristal, fue presentado oficialmente ayer por la tarde en La Florida. El extécnico de Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, entre otros clubes, efectúo este lunes su segunda práctica con miras a su estreno, que curiosamente, al igual que Paulo Autuori el año pasado, se dará contra Cerro Porteño.

En las últimas horas mucho se habló de quiénes conformarán el staff del director técnico de 55 años. Deporte Total pudo conocer que Zé Ricardo y el área deportiva del club está analizando la llegada de hasta otros dos profesionales. La última palabra la tiene el mismo director técnico que durante sus primeros dos días ha podido evaluar el material humano con el que cuenta para su comando técnico.

El debut de Zé Ricardo al mando de Sporting Cristal se dará ante Cerro Porteño por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

Deporte Total pudo conocer que se tiene en mente incorporar un asistente técnico, que también tenga conocimiento de videoanalista. Tampoco es descabellado pensar en otro preparador físico, pese a que Sporting Cristal cuenta ya con Fabio Eiras, quien formó parte del staff de Paulo Autuori y que se quedó en el Rímac por un pedido del mismo Autuori. Cabe destacar que Eiras ya ha trabajado anteriormente con Zé Ricardo, por lo que mantiene una muy buena relación el DT rimense.

Se espera que entre hoy martes o el miércoles se pueda completar el staff de Zé Ricardo, quien ha firmado hasta la temporada 2027 y que previa firma con Sporting Cristal tuvo contacto con otros entrenadores brasileños que han pasado por la institución bajopontina, recibiendo comentarios positivos sobre la infraestructura y el clima interno con el que se trabaja en La Florida. No obstante, el nuevo técnico ya sabe que el ambiente externo es totalmente diferente a su lugar de práctica y que solo los triunfos podrán recuperar la ilusión del hincha.

SOBRE EL AUTOR