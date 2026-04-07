Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal vivió días de vértigo antes de su estreno en la Copa Libertadores. La incertidumbre por la clausura del Estadio Alejandro Villanueva obligó a la directiva celeste a moverse contrarreloj para asegurar una sede donde recibir a Cerro Porteño por el Grupo F. Lo que inicialmente parecía un trámite —ser local en Matute— terminó convirtiéndose en un problema logístico y deportivo de última hora.

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