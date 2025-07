El plan de Cristal para reemplazar a Martín Cauteruccio, que se va con promedio de 1 gol por partido: ¿Cuál es la prioridad hoy en La Florida?

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Como informó Deporte Total anoche, la transacción aún no se ha cerrado, pero ello no quiere decir que la operación se haya caído. Todo lo contrario. Está encaminado, pero a veces, en el fútbol, estos aspectos administrativos suelen retrasar el fichaje de un futbolista. Es más, la transacción no es una venta de club a club (Sporting Cristal a Bolívar), sino un acuerdo en el que Cauteruccio y el conjunto bajopontino han llegado a un acuerdo en común en el que ambas partes salen beneficiadas.

En el caso de Martín Cauteruccio, pensando en un mejor futuro en el club boliviano, mientras que en el conjunto del Rímac se hizo una evaluación integral, donde no solo se ha tomado en cuenta el tema de la edad del futbolista, el de refrescar esa posición, sino también que intentan retribuir los buenos momentos que le ha dejado el delantero uruguayo.

‘Caute’ ha jugado 49 partidos con Sporting Cristal y anotó el mismo número de goles. Es decir, el exdelantero de Independiente de Avellaneda, San Lorenzo de Almagro, Cruz Azul, Estudiantes de La Plata, entre otros clubes, registró una media de un gol por partido con los celestes. A ello se suma que fue el máximo artillero de las ligas de Latinoamérica del 2024 con 39 goles (35 en la Liga 1 y 4 en la Copa Libertadores).

Tras esta inminente salida, Cristal ha activado un plan B, una estrategia que no es nueva, sino que ya estaba siendo trabajada por el área deportiva de la institución, la cual tiene como principales actores a Julio César Uribe, director general de fútbol, Gustavo Zevallos, director deportivo, y el área de scouting. Deporte Total pudo conocer que este departamento ya tiene en carpeta a una lista de jugadores que pueden convertirse en el referente del ataque celeste, como lo venía haciendo Martín Cauteruccio.

El departamento de scouting de Sporting Cristal ya venía elaborando una lista de nuevos delanteros que podrían sumarse al plantel en un futuro. Ahora, con la operación de salida de Martín Cauteruccio, este plan se ha activado y puede afectar también algunas operaciones como la del defensor central extranjero que pretendían contratar para este Clausura. Ello debido a que solo pueden incorporar a un solo extranjero en este mercado de pases, de acuerdo a las bases de la Liga 1 2025.

Con la salida del uruguayo Franco Romero, se tenía planificado utilizar ese cupo libre en la llegada de un zaguero foráneo. Es más, en los últimos días hubo un acercamiento con Wellington Ferreira Nascimento, jugador del Amazonas FC de la Serie B de Brasil de 30 años. No obstante, una fuente cercana al club nos indica que esta operación puede no ejecutarse después de lo sucedido con Cauteruccio. Es decir, que en esa lista del área de scouting se maneja opciones de delanteros extranjeros que podrían llegar a la institución en este mismo Clausura.

Gustavo Zevallos, Paulo Autuori, Julio César Uribe y Joel Raffo se reunieron ayer por la tarde en La Florida. (FOTO: BarrioSCervecero).

Queda claro que la decisión final de traer un central o un delantero recae en el consenso de Julio César Uribe, Gustavo Zevallos y el entrenador Paulo Autuori. Precisamente, todos ellos deben dar a conocer la próxima semana, a más tardar, los cambios que presentará Sporting Cristal de cara al segundo torneo de la temporada para la Liga 1. Por ahora, se vienen días de reuniones de trabajo que definirán cuál es la mejor opción de refuerzo para el equipo, más allá de que también se viene negociando con Juan Pablo Goicochea, delantero de 20 años de Platense de Argentina.

El intento de fichar a Goicochea no es de ahora, ni tampoco es pensando en reemplazar a Martín Cauteruccio, sino es una opción más en ataque que buscan ganar los celestes para el Clausura, así como la de Mateo Rodríguez. Por lo pronto se sabe que lo de ‘Goico’ está en manos del entorno del futbolista, al igual que lo de Rodríguez, canterano de 18 años que no ha podido fichar el contrato profesional por un tema familiar (buscan aplicar la residencia portuguesa).

