En el corazón del distrito de San Miguel, exactamente en la Avenida La Marina 957, un restaurante llamado ‘El Rincón del Jet’ ha causado revuelo entre los vecinos de dicho distrito. Y es que, miles hinchas de Sporting Cristal e inclusive de la selección peruana asisten con su camiseta a dicho lugar para conocer un poco más de cerca a través de imágenes a una leyenda peruana llamada Alberto Gallardo.

“El Rincón del Jet nació como emblema en el sentido que mi padre el 19 de enero cumplió 25 años de fallecido y lo que yo notaba mucho es que la gente aún después de todo ese tiempo, que es una vida, lo recordaba con mucho cariño. No solo hincha de Sporting Cristal en su mayoría sí, pero en realidad de todos lados”.

“Resaltaban mucho, lo que a mí me podían decir, yo no lo ví a mi papá jugar, pero sí disfruté un poco su etapa de entrenador y sí resaltaban mucho que mi papi fuera de un buen jugador de fútbol, un caballero, buen tipo, que ayudaba mucho a la gente y al final eso es lo que más vale”, agregó la hija de Alberto Gallardo.

“Mi padre siempre tuvo un sueño entre tantas cosas que pudo hacer en su vida, fue una persona muy visionaria, compraba propiedades, terrenos y sabía que este tema inmobiliario en algún momento iba a despegar, pero siempre tuvo el sueño de tener un restaurante, entonces, lo fuimos ideando hace mucho tiempo, despúes que él se fue, pero no se cristalizaba la idea por otras cosas hasta que se dio”

“El Rincón del Jet es un homenaje a Alberto Gallardo a su vida como deportista, a su vida como persona, tenemos platos que a él le encantaba como el ceviche, lomo saltado, algunos tragitos que cuando podía a él le gustaban, entonces, así como nace ”El Rincón del Jet", es una fusión de sueños, realidades, comida, recuerdos, fe, creencias y sobre todo es unr recuerdo vivo de lo que fue mi padre", manifestó la hija del ídolo rimense.

“Nos encanta a nosotros que la gente vaya con su camiseta de Cristal, Perú y quiera tomarse una foto, no solo en el restaurante, sino con nosotras, ya que somos tres mujeres y nos sentimos bien, puesto que nos ponemos a pensar que es lo más cercano quisieron y quieren a mi padre pueden tener. Más aún con todas las fotos que hemos colocado, en conclusión es un lugar de homenaje, donde puedes comer rico, te vamos a tratar muy bien y la memoria de mi padre siempre va a estar viva”.

Marcela Gallardo señala que es un negocio familiar, pero han tenido mucho apoyo del club Sporting Cristal, con lo cual señala que tiene buena relación con la jefa de prensa Romina Antoniazzi. “Ella viene seguido al Rincón del Jet al igual que la gente del club. Por ejemplo, cuando juega Cristal me regalan entradas, las sorteo, anteayer me trajeron camiseta, porque tengo un espacio donde colgamos camisetas que nos van regalando de cualquier equipo, porque esto no es una sede de Sporting Cristal, ya que puede venir gente de cualquier equipo. Acá hay respeto, cariño y todo lo demás para que vean un partido de manera tranquila. El partido de la semana pasada entre Cristal vs. U vinieron y todos estuvieron tranquilos y eso es lo que nosotros queremos. Si bien es cierto somos hinchas de Cristal, pero mi papá fue un ídolo peruano y no tendríamos porque cerrar las puertas de otros equipos”, acotó.

El Rincón del Jet abrió la noche del martes para que la gente que no pudo ir al estadio a ver el duelo de 2 de mayo, vaya al restaurante y aliente a su equipo degustando un plato rico mirando el juego. “El día sábado que Cristal juega a las 11:00 a.m,, también abriremos temprano para que la gente vea el juego ante Sport Huancayo”.

“Tenemos reencuentro de las distintas categorias de divisiones menoresa que mi padre dirigió a lo largo de toda su trabajó en Cristal que me llaman y dicen: ”Mari, tenemos un reencuentro de la categoría 73 y les separó la mesa. Se toman fotos y almuerzan, al igual que el grupo de extrabajadores de Cristal que han encontrado un lugar donde reunirse habiendo otros lugares", acotó.

Asimismo, Maricarmen Gallardo se quedó sorprendida por tanto cariño que generó su padre Alberto Gallardo, sueña con algún momento abrir sucursales y posicionar la marca. “Tengo una propuesta de un amigo cercano de abrir un restaurante en Miami”.

Finalmente, la hija de Alberto Gallardo reconoce que ha sido difícil poder conseguir las fotos, ya que no tenía mucho de su padre jugando, y las que tenía las masterizó para que tengan una buena resolución. “Quisiera fotos de mi padre cuando llegó al Milán y no hay. Además, hay fotos muy viejas que no lo han podido rescatar. imagínate que han venido gente de Palmeiras a tomarse fotos acá. Si la vida nos sonríe la idea es abrir sucursales en el Rímac, Santa Catalina, donde ahí vive mi mamá y así poco a poco hacer conocido a la marca y que el cariño hacia mi padre siga vigente”, sentenció.

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