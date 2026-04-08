Por Jean Pierre Maraví Coppa

En el corazón del distrito de San Miguel, exactamente en la Avenida La Marina 957, un restaurante llamado ‘El Rincón del Jet’ ha causado revuelo entre los vecinos de dicho distrito. Y es que, miles hinchas de Sporting Cristal e inclusive de la selección peruana asisten con su camiseta a dicho lugar para conocer un poco más de cerca a través de imágenes a una leyenda peruana llamada Alberto Gallardo.

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