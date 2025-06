Como futbolista destacaba por su inteligente desplazamiento en el campo, por sus bicicletas, de los imprevisibles dribblings, por estos inesperados cambios de ritmos, de velocidad. Una riqueza técnica, con gol, que se forjó en La Florida y que se convirtió no solo en una leyenda de Sporting Cristal, sino del fútbol peruano. Hoy, su segundo hogar, en el Rímac, atraviesa una crisis deportiva e institucional que ha decidido afrontarla. Julio César Uribe debe estar frente a uno de sus mayores desafíos deportivos, pero como en su etapa como jugador o como director técnico, asume con responsabilidad, pero sobre todo, con amor, el cargo deportivo más importante del club que forma parte de su corazón: Director General de Fútbol.

Uribe, conocido por ser una persona frontal, directa y honesta, pegó la vuelta a Sporting Cristal después de 33 largos años (su último vínculo directo, más allá de ser considerado un ídolo de la institución, fue como jugador en 1991). En diciembre del año pasado fue anunciado como asesor y vocero institucional. Sin embargo, en medio de un discreto nivel de juego de parte del equipo en este primer semestre de la temporada y de una serie de cuestionamientos de parte de los hinchas contra Innova Sports, propietario del club rimense desde septiembre del 2019, el ‘Diamante’ señaló en el programa ‘Campeonísimo’ de PBO que su puesto no era suficiente como para enderezar el rumbo del equipo de sus amores.

Los cambios que se esperaban tras la para por Eliminatorias se empiezan a notar en Sporting Cristal. Julio César Uribe asume el cargo de Director General de Fútbol, que según el comunicado del club es hoy la máxima autoridad deportiva del club. @dt_elcomercio 📷 Prensa SC pic.twitter.com/OuufX9oHzS — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) June 18, 2025

Julio César Uribe, fiel a su estilo de juego como futbolista, se adelantó a la jugada en medio de un partido complicado. Gustavo Zevallos le reveló a Deporte Total, dos días después del papelón en Brasil frente a Palmeiras por la Copa Libertadores (6-0), que el plan de acción para revertir el mal momento deportivo de la SC se daría a conocer y aplicar al finalizar el Apertura. No obstante, Uribe entendía que su club necesitaba “decisiones imperativas, urgentes. No hay otra palabra, es urgente”.

Por ello, el ‘Diamante’ presentó al cierre de la semana pasada un informe a los propietarios y Deporte Total pudo conocer que el ídolo rimense solicitó a los propietarios que las medidas que dio a conocer en su documento se ejecuten de forma inmediata. Uribe sentía que no podía esperar a que se abra la ventana de transferencias de la Liga 1 (del martes 24 de junio al lunes 18 de agosto) ni perder el tiempo indispensable en cuanto a la planificación de una reconstrucción del plantel de cara al Clausura, donde Sporting Cristal no tiene en margen de error en busca de lo que siempre exige la historia del club bajopontino, el de pelear por el título nacional.

El 'Diamante' tendrá injerencia en el primer equipo profesional, en la división formativa y en el equipo femenino. (FOTO: Sporting Cristal).

Esa declaración de Julio César Uribe también fue tomada también como un ultimátum por parte de Innova Sports. “Pedí lo que el hincha percibe y muchos comunicadores expresan: otra fuerza para tomar decisión [deportiva]. Si eso no se me otorga, me quedo tranquilo en mi casa y sigo amando a Sporting Cristal. No hay otro camino ”, indicó en Campeonísimo.

Hubo hasta tres días de incertidumbre y en medio el encuentro del último domingo contra Deportivo Garcilaso, en el que la SC, con Uribe en el recinto, logró una victoria por 3-2 en el Estadio Alberto Gallardo por la decimoquinta fecha del Apertura. Recién ayer por la mañana, el club anunció a través de sus canales oficiales que Julio César se convertía en Director General de Fútbol de Sporting Cristal, “la máxima autoridad deportiva de nuestra institución”.

“Desde esta posición, supervisará y acompañará la labor del Director de Fútbol Profesional [Gustavo Zevallos], del Director de Fútbol Formativo [Iván Bulos] y del Jefe de Fútbol Femenino [Alonso Galdos] en la toma de decisiones estratégicas, como la conformación de planteles, la designación de los comandos técnicos y la gestión de transferencias” , indicaron los rimenses.

La decisión y voz de Joel Raffo

Deporte Total pudo conocer que la voz de Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal y socio fundador de Innova Sports, fue fundamental en la decisión de que Julio César Uribe sea designado como nuevo Director General de Fútbol. Con esta decisión, se entiende también que Raffo empieza a dejar el área deportiva al 100%, pues hoy la máxima autoridad deportiva en la institución es el ‘Diamante’, quien debe recibir el apoyo de los hinchas en su nueva cargo al ser una leyenda del club, que siente y defiende el escudo como todos los que aman la institución.

Uribe se está involucrando en un partido que se ha estado perdiendo, pero en el que todavía hay muchos minutos por jugar, inclusive con encuentros de vuelta (Clausura). El tiempo juzgará su trabajo, pero hoy, lo mínimo que puede recibir de parte de los aficionados celestes es un apoyo en busca de ese cambio, de revertir el discreto momento de los primeros seis meses de la temporada. El ‘Diamante’ está cumpliendo un sueño, se ha llenado de emoción y está comprometido en sacar adelante a su amado Sporting Cristal.

Gustavo Zevallos, Paulo Autuori, Julio César Uribe y Joel Raffo estarán presentes en la conferencia de prensa al cierre del Apertura. (FOTO: BarrioSCervecero).

La gestión, el ciclo de Julio César Uribe ha iniciado formalmente este martes 18 de junio con sus labores en las oficinas de La Florida. No obstante, su presentación oficial se dará al término del Apertura, el segundo fin de semana de julio. Deporte Total pudo conocer que no solo se dará el anuncio de Uribe, sino también se comunicará oficialmente otros cambios institucionales que ya se están implementando, además de presentar un balance de la primera etapa del año con la presencia de Joel Raffo.

El silencio que también ha acompañado durante este período a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, se acabaría en esta esperada conferencia de prensa en La Florida, pues estaría sentado en la mesa para responder una serie de preguntas de parte de los medios deportivos.

