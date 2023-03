La sonrisa de los hinchas celestes del Estadio Nacional es inexplicable. Se abrazan, gritan, se juntan y cantan con su querida camiseta de Sporting Cristal, el logro de su equipo que en 45 minutos apabulló y humilló al Nacional de Paraguay por un marcador de 5-1 en la fase 2 de la Copa Libertadores.

De esta manera, el marcador global fue 5-3 a favor del elenco dirigido por Tiago Nunes, quien con el tanto de Washington Corozo, el técnico brasileño, corrió, saltó, gritó como un niño de felicidad porque su equipo había logrado el resultado: darle vuelta al marcador adverso en Asunción y pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Ese hecho ha sido captado y viralizado en redes sociales.

EL ES TIAGO NUNES! TREMENDA CELEBRACIÓN!



Sporting Cristal 5-1 Nacional pic.twitter.com/XiewzJfqgz — Matías Burga (@MatiasBurga) March 1, 2023

Para Sporting Cristal este era el partido más importante del año, por lo que significa participar en la Copa Libertadores tanto en el aspecto deportivo como en lo económico. Con todo eso, el elenco de Tiago Nunes desde el inicio del segundo tiempo salió con todo y encontró la luz con los goles de Irven Ávila (2), Ignacio Da Silva, Jhilmar Lora y Washington Corozo. Para el elenco paraguayo anotó Gustavo Caballero tras aprovechar un error de precisión del volante Martín Távara - que por unos minutos dicho tanto causo preocupación en tienda celeste, pero tuvo capacidad de reacción, jugó, corrió y la buscó para darle vuelta a la adversidad saliendo al final airoso de manera contundente.

Con esto los alumnos del ‘Profesor’ Tiago Nunes lograron una nota aprobatoria que da para ilusionarse de cara al futuro. ¿Pero cuál fue el rendimiento individual de cada uno de los futbolistas celestes en el duelo de vuelta por Copa Libertadores? A continuación lo analizamos.

Renato Solís (6)

El arquero celeste cada vez que fue requerido lo hizo de gran manera, pese a que no le llegaron mucho, ya que la posesión del balón y control de juego fue de Sporting Cristal por muchos pasajes del partido. Sin embargo, en la jugada de gol en contra, lo agarró desprevenido, tras el pésimo control de balón de Martín Távara y fue colgado por el delantero paraguayo recién ingresado Gustavo Caballero.

Jhilmar Lora (7)

Anotó el gol de la clasificación con un remate de tres dedos y le salió una joya en el momento oportuno, cuando los jugadores se preparaban para los penales, el lateral de Sporting Cristal puso el 4-3 parcial y guio a la clasificación de la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Durante el primer tiempo, se mostró incisivo en el ataque sobre la banda derecha, buscando asociarse con Jesús Castillo y Leandro Sosa. En el segundo tiempo, no claudicó y el gol fue consecuencia de ese gran desgaste físico que hizo durante los 90 minutos.

El lateral derecho de Sporting Cristal contribuyó con un tanto en la victoria por 5-1 ante Nacional de Paraguay por Copa Libertadores | Foto: GEC

Gianfranco Chávez (6)

El Capitán del equipo tuvo un buen desempeño y se complementó bien con su compañero de zaga, el brasileño Ignacio Da Silva. Estuvo atento a las jugadas de peligro que pudo generar el elenco paraguayo, tanto en el juego aéreo como con la pelota en el piso. Lo único que tiene que mejorar son los pasos largos que no estuvieron precisos.

Gianfranco Chávez, defensa de Sporting Cristal, tuvo un excelente rendimiento en la zaga celeste | Foto: Prensa SC

Ignacio da Silva (7)

No solo se proyecta al ataque y es letal. Anotó un gol de pierna derecha, tras encontrarse el balón en el área y definir como ‘9′. Asimismo, en el aspecto defensivo estuvo muy bien, ya que se impuso en el juego aéreo y corto el juego del rival. Siempre se mostró atento a los ataques del rival, pese a muchas veces encontrarse en medio de la cancha, al igual que toda la línea defensiva, pues Nunes buscó que el equipo juegue con líneas adelantadas para buscar revertir la situación que en ese entonces era adversa. Su rendimiento en Sporting Cristal viene en alza, ya que en la Liga 1 había mostrado un rendimiento aceptable y donde los jugadores foráneos se miden su aporte, lo ha hecho de gran manera.

Nilson Loyola (6)

Se sacrificó, busco hacer daño por su banda izquierda e incluso cuando Cristal necesitaba anotar, él se cayó tras un cierre de jugada peligroso por parte de Nacional y Tiago Nunes lo levantó del suelo como estando en contra de hacer tiempo. Busco asociarse con Washington Corozo sobre la banda izquierda.

Jesús Pretell (5)

Jugó los primeros 45 minutos de juego, buscó recuperar el balón y apoyar a la hora de ir al ataque, pero Sporting Cristal necesitaba un jugador de otras características de juego por la necesidad de resultado que debía lograr (remontar un 2-0 adverso en ese momento). Fue sustituido por Martín Távara, ya que el elenco celeste necesitaba un volante con juego ofensivo.

Jesús Castillo (6)

Tuvo un excelente primer tiempo porque recuperó el balón, corrió, empujó, distribuyó el balón y buscó la generación de fútbol en el medio campo a favor de Sporting Cristal. En el segundo tiempo, ya no tuvo tanto protagonismo, pero igual tuvo un partido aceptable.

Jostín Alarcón (8)

Fue su noche soñada. El volante de 20 años tuvo un gran partido, ya que generó desequilibrio individual y un excelente regate en el uno contra uno. Buscó asociaciones con los compañeros e incluso generó inclusiones claras de gol a favor de Sporting Cristal. Nunes lo cambió en el minuto 77 por el ingreso de Adrián Ascues.

Leandro Sosa (5)

No fue su noche, puesto que su rendimiento no ha sido el esperado, por eso solo estuvo en cancha en el primer tiempo. Cuando tuvo que encarar y generar sobre el área rival, no lo hizo, ya que decidió jugar hacia atrás.

Washington Corozo (6)

Luchó, peleó y buscó ser determinante en la banda izquierda. Tanto fue su esfuerzo que anotó el último gol del elenco celeste. Cada fecha viene encontrando su mejor nivel.

El ecuatoriano cerró la goleado ante Nacional de Paraguay | Foto: GEC

Brenner Marlos (6)

El delantero se mide por gol - y hasta ahora - el delantero brasileño no anota, puesto que las ocasiones que tuvo, las falló. Aún no destaca, pero cada vez que tiene el balón busca a sus compañeros para generar ocasiones de peligro.

Martín Távara (6)

La primera pelota que tocó fue un pase en profundidad para que el ‘Cholito’ Irven Ávila anoté el primer tanto de Sporting Cristal. Luego, al minuto, no tuvo buen control y ocasionó un golazo de Gustavo Caballero que silenciaba el Estadio Nacional. Sin embargo, se levantó y volvió a ser determinante con su juego para la gloriosa remontada celeste ante un Nacional que se desmoronó en pocos minutos.

Irven Ávila (8)

La primera pelota que tocó anotó, mostrando y dejando en claro toda la experiencia que tiene. No solo eso, pues anotó un doblete, siempre bien ubicado y con inteligencia sobre el rival.

Adrián Ascues (5)

Ingresó al minuto 77 y realizó un partido correcto apoyando en la marca y buscando también generar juego ofensivo

Leonardo Díaz (5)

Ingresó en el minuto 77 y buscó seguir dándole solidez en la banda izquierda. Cortó lo necesario y estuvo atento cuando fue requerido

Rafael Lutiger (No se le puede calificar)

Ingresó al minuto 93 del partido por un golpeado Brenner Marlos que salió en camilla del estadio. Por ende, no se le puede calificar con un puntaje.

