Agustín Lozano fue reelegido el lunes 18 de agosto como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con 61 votos a favor, en unos comicios marcados por la ausencia de listas rivales y que se adelantaron cuatro meses de lo programado. En total, hubo tres inasistencias y tres votos en blanco o viciados, entre ellos el de Sporting Cristal, de acuerdo con una fuente cercana a la institución celeste. El club rimense optó por esta vía para expresar su disconformidad no solo con el proceso electoral, sino también con el manejo institucional de la Liga 1 y de la propia federación.

El Comercio publicó el domingo 24 de agosto que Sporting Cristal había votado a favor de la elección de Lozano. Sin embargo, cumplimos con rectificar y precisar que la institución sufragó de manera viciada.

En los últimos campeonatos nacionales se han introducido cambios sustanciales cuando el torneo ya estaba en marcha. Casos como los walkovers del 2023, la variación en la cantidad de jugadores inscritos en el 2024 o las recientes modificaciones en la localía de la presente temporada, en plena competencia, son ejemplos de inestabilidad normativa que afectan directamente la planificación deportiva y económica de los clubes.

Deporte Total pudo conocer que en abril de este año Sporting Cristal manifestó a la FPF su desacuerdo con una modificación al reglamento de la Liga 1 y pidió que no se aplique. No obstante, no fue escuchado. Ahora la normativa permite que un club solicite jugar en un estadio alterno si su recinto principal es considerado de “alto riesgo” y el otro recinto ofrece mayor aforo.

Por ello, ahora se van a ver encuentros como el de UTC ante Universitario no en la altura de Cajabamba (2.654 metros), sino en el Mansiche de Trujillo, cuando en el Apertura otros equipos sí tuvieron que viajar hasta esta ciudad del departamento de Cajamarca. Esto significa una clara falta de igualdad en las condiciones de competencia.

Una crítica recurrente en estos últimos años apunta también a la manera unilateral en que se toman las decisiones en la Videna. Reformas y políticas de alto impacto en la Liga 1 se imponen sin consulta ni búsqueda de consensos, reforzando la concentración de poder en la actual gestión.

Asimismo, se cuestionan los constantes procesos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), derivados de decisiones administrativas deficientes, y el manejo de las licencias de clubes, lo que ha generado cambios en la composición de la Liga 1. El caso más reciente es el de Binacional, que perdió la categoría luego de que la Corte Superior de Justicia de Puno revocara la medida cautelar con la que pudo disputar la máxima división. Ayacucho FC también podría vivir una situación similar, afectando el desarrollo del campeonato.

Como afirmó el entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, el último sábado, la Liga 1 es un “torneo de aficionados, no es un torneo profesional”. A todo esto se suma la falta de políticas en la Videna para promover el fútbol formativo: Perú se mantiene entre los países sudamericanos con menor participación de futbolistas Sub 20 en primera división. Queda claro que el club celeste está siendo crítico con la forma en la que se viene manejando el fútbol peruano, que según Autuori, “está peor que hace 23 años”.

