Por Marco Quilca León

El desahogo no siempre llega en forma de aplausos. A veces nace del reclamo, de la incomodidad que baja desde la tribuna y se instala en el césped como una presión constante. Sporting Cristal lo entendió así en Matute, donde primero tuvo que resistir el juicio de su gente antes de encontrar, en noventa minutos largos, una victoria que puede marcar un quiebre.

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