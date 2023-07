Que no se diga que no se intentó, pero la palabra eliminación sigue pegando al fútbol peruano mientras no se aprovechen jugadas como la que erró Washington Corozo en el último minuto. Esta vez es Cristal quien se despide de la Copa Sudamericana tras empatar 0-0 ante Emelec en Guayaquil, ya que no pudo remontar la derrota sufrida la semana pasada.

Los rimenses terminaron siendo víctimas de sí mismos. Con la venta de Jesús Castillo, Tiago Nunes no encontró un reemplazante idóneo y apostó por el 3-5-2 que no funcionó en la primera parte –Sosa no trascendió–. Recién en el segundo tiempo acomodó el equipo, con Medina de lateral y Alarcón en el medio para tener posesión y profundidad. Y le sirvió para el juego, pero no en el resultado.

Lo tuvo Brenner Marlos, pudo marcar Jostin Alarcón o el mismo Alejandro Hohberg, pero lo que falló Corozo en la última jugada aún no se puede entender. Le quedó un rebote y definió al primer palo, donde estaba el portero Pedro Ortiz.

Lamento peruano

Así acaba la presencia peruana en los torneos internacionales de manera prematura, ya que tanto Universitario como Cristal solo disputaron los play off para los octavos de final de la Sudamericana, mientras Alianza y Melgar se quedaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En fase de Grupos de la Sudamericana quedó la Universidad César Vallejo y en la primera fase de la Libertadores dijo adiós Sport Huancayo. Así, que cremas y celestes hayan llegado a los play off es un gran logro. Pero queda la sensación que pudo escribirse una historia diferente luego de ver cada encuentro.

De esa forma pasamos de disfrutar de ver a Melgar en semifinales en el 2022, al mismo Sporting Cristal en cuartos del 2021, a los mismos rimenses y Huancayo en octavos del 2020 a estar con las manos vacías antes de los octavos de la Copa Sudamericana. De la Libertadores ni decir, porque desde el 2013 que ningún peruano supera la fase de grupos. La realidad es así de triste.





Año Fase 1 Fase 2

Grupos Play offs Octavos Cuartos Semis 2017 R. Potosí

3-1 / 1-2

Huancayo

-

Independiente

0-0 / 1-0

Alianza

-

Aurich

0-2 / 1-6

Arsenal

-

Boston River

3-1 / 1-1

Comerciantes x x x x 2018 Lanús

4-2 / 1-2

Cristal

-

S. Rosario

0-0 / 0-2

Cerro Largo

-

UTC

2-0 / 0-4

Rampla

-

U Española

0-0 / 0-3

Huancayo (clasificó)























Caracas

2-0 / 4-3

Huancayo x x x x 2019 M. Wanderers

2-0 / 1-1

Huancayo

-

Independiente

4-1 / 2-1

Binacional

-

Muni

0-3 / 0-2

Colón

-

UTC

1-1 / 1-3

Cerro U. Católica

6-0 / 0-0

Melgar (de la Copa)

-

U. Española

0-3 / 0-3

Cristal (de la Copa) x









Zulia

1-0 / 3-2

Cristal x x 2020 Grau

1-2 / 0-1

River (URU)

-

Potosí

0-2 / 2-0

Melgar

(clasificó por penales)

-

Argentinos

1-1 / 0-0

Huancayo

(clasificó por gol de visita)

-

Cusco

2-0 / 0-3

Audax Melgar

1-0 / 0-4

Bahía

-

Huancayo

1-1 / 2-1

Liverpool

(clasificó) x







Huancayo

0-0 / 0-2

Coquimbo x x 2021 Entre peruanos

UTC

0-1 / 0-4

Huancayo

-

Mannucci

1-2 / 2-3

Melgar x x Cristal

2-1 / 1-1

Arsenal (de la Copa) Cristal

1-3 / 1-0

Peñarol 2022 Entre peruanos

Ayacucho

2-0 / 2-3

Boys

-

Cienciano

1-1 / 0-1

Melgar









Melgar lideró su grupo x









Melgar

2-1 / 2-1

Cali









Inter

0-0 / 0-0

Melgar

(clasificó por penales)









Melgar

0-3 / 0-3

IDV 2023 Entre peruanos

Vallejo

3-1

Binacional

-

U

2-0

Cienciano La U fue segunda en su grupo U

0-1 / 1-2

Corinthians

-

Cristal

0-1 / 0-0

Emelec

Desde el 2017 que dos eliminados en la Fase 3 y los ocho terceros de la Fase de grupos de la Copa Libertadores tienen un espacio en la Copa Sudamericana. Pero ni a ese nivel da para competir, salvo la honrosa excepción de Melgar el año pasado.

En la Copa Sudamericana se han jugado treinta series entre equipos peruanos y extranjeros -desde el 2021 la Fase 1 se juega entre rivales del mismo país- y los cuadros nacionales solo han superado ocho mano a manos, con Melgar, Cristal y Huancayo como protagonistas.

