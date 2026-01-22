Diego Rebagliatti sorprendió al contar una curiosa anécdota vinculada a Sporting Cristal y su participación en la Copa Libertadores. El periodista recordó un episodio ocurrido a inicios de los años 2000 que, con el paso del tiempo, se convirtió en un mito muy comentado entre los hinchas celestes.

Según relató, en 2003 el club decidió realizar una “limpia” en el Estadio Nacional con la intención de cortar una larga racha negativa en el torneo continental. Cristal llevaba siete años sin poder ganar como local, situación que alimentó todo tipo de creencias dentro y fuera del plantel.

La versión señalaba que el problema se habría originado tras la final de la Libertadores 1997 ante Cruzeiro, cuando supuestamente hinchas de otros clubes “echaron sal” en el estadio, dando pie a la idea de una mala energía que perseguía al equipo en el certamen internacional.

Finalmente, la historia quedó como una de las anécdotas más llamativas alrededor del club rimense. Aunque muchos lo toman con humor, el relato de Rebagliatti volvió a despertar recuerdos de una etapa marcada por frustraciones y supersticiones en la Copa Libertadores.