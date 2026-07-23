Sporting Cristal salió del Estadio Nacional con un empate que mantiene abierta la serie, pero también con una certeza difícil de esconder. El 0-0 ante Bragantino por el repechaje de la Copa Sudamericana dejó la sensación de que el equipo de Roberto Mosquera volvió a competir, volvió a creer y volvió a parecerse a un equipo. Sin embargo, también confirmó que todavía le falta una pieza indispensable para aspirar a algo más: un mediocampista de contención con jerarquía internacional.

Porque no hay empate que resista un análisis complaciente. Mucho menos cuando la revancha será en Brasil, donde los errores se pagan más caro y el ritmo del partido obliga a tener un futbolista capaz de ordenar el caos.

Cristal mostró dos caras. La primera fue la de un equipo que intenta recuperar la identidad perdida durante el desastroso primer semestre del 2026. Con Mosquera nuevamente en el banco, los celestes recuperaron confianza. No son todavía aquel conjunto vistoso del 2012 ni el plantel resiliente que levantó el título del 2020. Pero vuelven a transmitir la sensación de que saben a qué juegan.

La segunda cara apareció cuando el partido exigió equilibrio. Yoshimar Yotún volvió a ser el futbolista que baja las revoluciones cuando todos aceleran. Martín Távara aportó despliegue, intensidad y recuperación. Entre ambos, sin embargo, quedó un espacio vacío: el del volante que conecte la defensa con el ataque, que reciba de los centrales bajo presión y limpie cada salida. Ese vacío tuvo nombre propio durante toda la noche: el “6” que Cristal todavía no encuentra.

El propio escenario tampoco ayudó. Apenas un día después de que el IPD presentara el césped del Estadio Nacional como completamente recuperado, la cancha mostró otra realidad. Parques de césped levantados, desniveles y parches rompían la uniformidad del terreno. Un detalle menor para algunos, pero determinante para un equipo cuya propuesta depende de la circulación limpia del balón.

Aun así, Cristal compitió. Bragantino llegó a Lima con argumentos suficientes para justificar su condición de rival peligroso. Compartió grupo con River Plate en la fase previa y nunca renunció a buscar el partido. Remató diez veces, cuatro de ellas entre los tres palos, peleó la posesión hasta terminar con un respetable 46% y ni siquiera la expulsión de Fernando dos Santos, en los minutos finales, modificó demasiado su plan.

La frustración de Hernán Barcos en el Sporting Cristal 0 x 0 Red Bull Bragantino por el playoff ida de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Paloma del solar / @ photp.gec

Cristal respondió con números igualmente competitivos. Registró 15 remates, seis disparos al arco, completó 377 pases con un 81% de precisión y convirtió cinco tiros de esquina en situaciones de riesgo. Le faltó únicamente aquello que suele separar un empate de una victoria: claridad en los últimos metros.

Los refuerzos empiezan a aparecer

Mosquera también comenzó a mostrar las primeras piezas de un plantel que todavía está en construcción.

La principal novedad fue Hernán Barcos. El delantero disputó su primer partido internacional con la camiseta celeste y dejó señales positivas. Jugó como referencia ofensiva, ganó duelos físicos y estuvo cerca de marcar un gol de alta factura cuando controló de pecho dentro del área y sacó un remate que obligó al arquero Cleiton a una gran intervención.

En la segunda mitad ingresó Michael Hoyos. El atacante argentino sumó 16 minutos y estuvo muy cerca de convertirse en el héroe de la noche. Su remate llevaba dirección de gol hasta que encontró el desvío providencial de un defensor brasileño.

Los otros fichajes todavía esperan su momento. Juan Manuel Cuesta quedó fuera por un golpe en el empeine que continúa en recuperación, mientras que Anderson Villacorta recién se incorporará al plantel tras oficializarse su llegada el pasado 20 de julio.

Sporting Cristal's midfielder #26 Ian Wisdom (L) and Red Bull Bragantino's forward #22 Gustavinho fight for the ball during the first leg of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Red Bull Bragantino, at the Nacional stadium in Lima, on July 22, 2026. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Pero ninguno de ellos resuelve la principal necesidad del equipo. Según pudo conocer El Comercio, Sporting Cristal continúa buscando un mediocampista central extranjero. No cualquier volante, sino un futbolista con oficio para jugar como ancla, capaz de ofrecer salida limpia, cubrir espacios y darle otra dimensión a una zona donde hoy Ian Wisdom asume una responsabilidad demasiado grande.

La búsqueda se concentra principalmente en los mercados de Argentina, Colombia y Uruguay, donde el perfil de ese volante suele abundar. El tiempo, sin embargo, juega en contra. El libro de pases de la Liga 1 cerrará durante la primera semana de agosto y la llave frente a Bragantino no espera.

Brasil será otra historia. Allí Cristal necesitará algo más que entusiasmo para sobrevivir. Necesitará controlar los tiempos, administrar la pelota y reducir los espacios que inevitablemente aparecerán frente a un rival que crecerá con el apoyo de su gente.

Mosquera parece haber recuperado la confianza de su equipo. Ahora la dirigencia debe entregarle la pieza que falta. Porque si el empate dejó una enseñanza, es que el verdadero hueco de Cristal no estuvo únicamente en el césped del Nacional. También apareció, durante noventa minutos, en el centro de la cancha.

SOBRE EL AUTOR