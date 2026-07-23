Por Jean Pierre Maraví

Sporting Cristal salió del Estadio Nacional con un empate que mantiene abierta la serie, pero también con una certeza difícil de esconder. El 0-0 ante Bragantino por el repechaje de la Copa Sudamericana dejó la sensación de que el equipo de Roberto Mosquera volvió a competir, volvió a creer y volvió a parecerse a un equipo. Sin embargo, también confirmó que todavía le falta una pieza indispensable para aspirar a algo más: un mediocampista de contención con jerarquía internacional.

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