La Copa Libertadores 2020 ya tiene el calendario listo y uno de los clubes peruanos que busca llegar a la fase de grupos es Sporting Cristal, cuadro que inicia su participación en la segunda ronda y que en la etapa previa a los grupos podría medirse contra Universitario de Deportes.

Los celestes aún no conocen a su rival. Progreso (Uruguay) o Barcelona (Ecuador) se enfrentarán en la primera etapa del torneo continental buscando el boleto hasta la llave de los peruanos fase.

Pero hay un detalle en la publicación de Conmebol que confunde a los hinchas rimenses. Para el ente sudamericano, Sporting Cristal jugará de local en la segunda fase en Matute, mientras que desde el club anuncian que será en el Estadio Nacional. En todo caso, la ubicación es solucionable y solo faltaría que todo se confirme cuando se pongan a la venta las entradas.

Y como para que los hinchas de Sporting Cristal no se pierdan ningún detalle de lo que será la participación rimense en la Copa Libertadores, te presentamos el calendario, fixture, día, hora y canal de transmisión de cada partido que jugarán.

SEGUNDA FASE

Progreso (URU) / Barcelona (ECU) [E3] vs. Sporting Cristal

Día: 6 de febrero de 2020

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Victor Viera (URU) / Monumental de Guayaquil (ECU)

Canal: Facebook





Sporting Cristal vs. Progreso (URU) / Barcelona (ECU) [E3]

Día: 13 de febrero de 2020

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva (Matute)

Canal: Facebook





TERCERA FASE

Universitario (PER) / Carabobo (VEN) / Cerro Porteño (PAR) / vs. Sporting Cristal (PER) / Progreso (URU) / Barcelona (ECU)

Día y hora: por definir

Estadio: Monumental (Lima) / CTE Cachamay (Mérida) / La Nueva Olla (Asunción)

Sporting Cristal (PER) / Progreso (URU) / Barcelona (ECU) vs. Universitario (PER) / Carabobo (VEN) / Cerro Porteño (PAR)

Día y hora: por definir

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima) / Victor Viera (Montevideo) / Monumental (Guayaquil)