Sporting Cristal tendrá un difícil reto esta temporada en la Copa Libertadores 2021. El equipo celeste conoció el pasado viernes que compartirá el Grupo E junto a Sao Paulo, Racing Club de Avellaneda y Rentistas de Uruguay. Los hinchas del cuadro del Rímac están confiados en poder hacer una buena participación en el torneo que iniciará para ellos el próximo 20 de abril.

Los dirigidos por Roberto Mosquera chocarán en su primer partido ante Sao Paulo. El cuadro brasileño visitará Lima para jugar en el estadio Monumental de Ate por la disputa de los tres primeros puntos del grupo.

Nueve días después, Cristal tendrá que viajar a Buenos Aires para visitar a Racing Club en el mítico Cilindro de Avellaneda, estadio que ya conocen a la perfección por la gran cantidad de enfrentamientos que han tenido entre ambos.

El historial de enfrentamientos nos indica que en los últimos cuatro partidos hubo dos victorias por lado: estas fueron en las temporadas 1997 (semifinales) y 2015 (fase de grupos) con la derrota última del conjunto bajonpontino en el Estadio Nacional.

Rentistas recibirá a Sporting Cristal el cinco de mayo cerrando la primera etapa de la fase de grupos. Este partido será clave para definir las aspiraciones del cuadro de Roberto Mosquera en el torneo.

En la segunda parte de esta primera etapa de la competición, Cristal tendrá dos partidos de local de manera consecutiva. Primero chocará con Racing y luego con Rentistas.

Cerrará su participación en la fase de grupos visitando a Sao Paulo en el Morumbi.

Sporting Cristal: fixture Copa Libertadores 2021

20/04 - Sporting Cristal vs. Sao Paulo / 7: 30 p.m.

29/04 - Racing vs. Sporting Cristal / 5:00 p.m.

5/5 - Rentistas vs. Sporting Cristal / 7:00 p.m.

11/5 - Sporting Cristal vs. Racing / 7:30 p.m.

19/5 - Sporting Cristal vs. Rentistas / 5:00 p.m.

25/05 - Sao Paulo vs. Sporting Cristal / 7:30 p.m.

Mosquera confía en hacer un buen papel

El entrenador de Sporting Cristal conversó con Radio Ovación y fue consultado sobre las opciones que tendrán en la Copa Libertadores 2021 tras la revelarse que tendrán un duro grupo.

“Eso nadie lo sabe. No podemos decir que tenemos mayores posibilidades, porque no sabemos cómo trabajan los demás. Vamos a llegar preparados y eso no significa que ya pasamos a octavos, significa tener una cara competitiva”, mencionó el DT.

Ahora, más allá del mensaje con mesura del ‘profe’, no dudó en destacar el trabajo que ya avanzó con el plantel: “Somos un equipo que sabe a lo que juega, tiene un modelo y estilo que todo el mundo conoce. La mente de Sporting Cristal está fuerte para competir. Si yo tuviera que competir sería ahora”.