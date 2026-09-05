Por José Antonio Bragayrac

La agresión contra Julio César Uribe no originó la crisis de Sporting Cristal. La expuso. Detrás del ataque hay una temporada de decisiones fallidas, cambios de entrenador, resultados que no corresponden a la historia del club y una hinchada que dejó de creer. Eso sí, nada justifica la violencia, en absoluto. Pero urge entender qué pasa en el Rímac y por qué el ídolo terminó pagando los platos rotos. Cómo es que se llegó hasta aquí y qué caminos hay para salir a flote.

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