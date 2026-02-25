Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal cumplió su objetivo de inicio de temporada. Los celestes superaron la Fase 2 de la Copa Libertadores en una llave llena de sufrimiento frente a un aguerrido rival como Club Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, que en algún momento de la llave, sobre todo anoche en el estadio Miguel Grau del Callao, parecía que se apoyaba en esa mística copera para eliminar a otra institución peruana (en la fase inicial superó a Alianza Lima).

