Después del 2-2 en la lejana ciudad de Pedro Juan Caballero, en el primer puerto del país los celestes celebraron una agónica clasificación en la tanda de penales, donde el brasileño Cristiano Da Silva -hasta ahora el mejor extranjero de los tres que ficharon para esta temporada el área deportiva rimense- fue el héroe al anotar el último disparo a lo Panenka, que desató la euforia en las gradas del Grau, inclusive algunas lágrimas como la del ídolo Roberto ‘El Chorri’ Palacios que se dio cita en el recinto.

Cristal recibió solo por disputar la Fase 2 un premio de 500 mil dólares de parte de la Conmebol. Además, por clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores sumó un segundo reconocimiento financiero, ahora de 600 mil dólares. Ahora, el objetivo inmediato de los bajopontinos será acceder a la fase de grupos, donde el máximo ente deportivo del fútbol sudamericano entrega 3 millones de dólares por participación y en donde cada victoria ofrece 330 mil dólares.

SUDAMERICANA ASEGURADA

Cristal se ha asegurado presencia internacional. En la fase 3 enfrentará al venezolano Carabobo –eliminó a Huachipato con victoria en Chile– y el mejor escenario es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El cruce se inicia ya la próxima semana –la ida será en Venezuela–, y el objetivo rimense es superar la serie y volver a jugar la fase de grupos de la Copa. Pero si la suerte no le sonríe, pasará a jugar grupos en la Copa Sudamericana (US$900.000) como premio consuelo. Este torneo, además, entrega US$110 mil por cada victoria conseguida en la fase de grupos, por lo que la cuenta puede subir.

Es decir, en el peor de los casos Cristal hoy a asegurado tener US$2 millones de dólares: US$1.1 de la fase 2 y 3, y los US$900 de la Sudamericana. Pero la idea es que eso se convierta en US$4.1 millones con la Copa.

La última gran recaudación

No es la primera vez en los últimos años que Sporting Cristal convierte su rendimiento deportivo en una inyección importante para sus finanzas. En 2023, los celestes iniciaron su camino también desde la Fase 2 de la Copa Libertadores y lograron instalarse en la fase de grupos, una campaña que terminó siendo altamente rentable.

Aquella temporada, el club fue sumando premios desde las rondas preliminares hasta alcanzar la etapa principal del torneo. Entre la Fase 2, la Fase 3 y el pago por disputar la fase de grupos, además de los bonos por rendimiento, Sporting Cristal acumuló 4 millones 700 mil dólares solo por su participación en la Copa Libertadores.

En la edición de la Copa Libertadores 2023, Sporting Cristal obtuvo 4 millones 700 mil dólares. Además, se embolsó otros 500 mil dólares por jugar los Playoffs de la Copa Sudamericana.

En lo deportivo, además, el equipo respondió con resultados. Consiguió dos victorias en la fase de grupos (ambos a The Strongest de Bolivia), lo que significó ingresos adicionales por bonos de desempeño y elevó la cifra final que recibió por parte de la Conmebol.

Pero el recorrido no terminó allí. Al finalizar tercero en su grupo, el conjunto rimense accedió a los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia por la que recibió 500 mil dólares adicionales. En total, su participación internacional en 2023 le dejó 5 millones 200 mil dólares, convirtiéndose en la última gran “caja” del club en torneos continentales y en un antecedente directo de lo que hoy vuelve a estar en juego.

