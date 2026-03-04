Por Raúl Castillo

Paulo Autuori se juega más que tres puntos esta tarde (5:00 p.m.) en Venezuela. Para la directiva, el objetivo de conseguir un buen resultado ante Carabobo, para asegurar la fase de grupos de la Libertadores en la vuelta en Matute; para los hinchas de Sporting Cristal, el consuelo de que hay equipo -al menos- para pelear un frente en el año. En el Rímac se ‘cansaron’ de exponer que había una plantilla competitiva para pelear el Torneo Apertura y la Copa, pero el balance -un triunfo en siete partidos hasta el momento- sostiene que no es posible. Apenas una victoria en el año, pero con la misión de ganar sí o sí para asegurar 3 millones de dólares en la cuenta.

