Paulo Autuori se juega más que tres puntos esta tarde (5:00 p.m.) en Venezuela. Para la directiva, el objetivo de conseguir un buen resultado ante Carabobo, para asegurar la fase de grupos de la Libertadores en la vuelta en Matute; para los hinchas de Sporting Cristal, el consuelo de que hay equipo -al menos- para pelear un frente en el año. En el Rímac se ‘cansaron’ de exponer que había una plantilla competitiva para pelear el Torneo Apertura y la Copa, pero el balance -un triunfo en siete partidos hasta el momento- sostiene que no es posible. Apenas una victoria en el año, pero con la misión de ganar sí o sí para asegurar 3 millones de dólares en la cuenta.

En un club, lo económico y lo deportivo van de la mano. Para construir un plantel competitivo, necesitas de ingresos que permitan no ‘lastimar’ la salud de la institución. Y qué mejor que llenar las arcas con una clasificación, que no siempre está prevista para los clubes peruanos en torneos internacionales. No obstante, hay una cuestión que cae de madura en La Florida.

Julio César Uribe confirmó que Gabriel Santana ya está recuperado y se une al equipo para este partido. (Foto: Sporting Cristal)

Si se pasa la Fase 3, ¿no se harán los esfuerzos para traer un refuerzo en ataque para afrontar el resto del año? El hincha lo pide a gritos en las tribunas y redes, mientras que la directiva -con Julio César Uribe y Gustavo Zevallos- asegura que el plantel está completo e incluso el propio Autuori amenaza con irse si le traen un extranjero, cuando el objetivo debería ser el título.

En los próximos siete días, Cristal tiene tres finales: la llave contra el equipo de Daniel Farías y el encuentro del sábado (3:30 p.m.) ante Alianza Atlético en el Alberto Gallardo por la fecha 6. No hay que marearnos: el hincha aplaude que se haya eliminado a 2 de Mayo, pero también está cansado de los resultados en el campeonato local. La foto de la tabla de posiciones es fría: undécimos a ocho puntos -casi tres partidos- de Alianza Lima, que tampoco gusta a su público.

Así como saldrá hoy Cristal ante los ‘llaneros’, tiene que salir frente a Sullana. Ya no hay paciencia: no es uno ni dos ni tres años, pueden ser seis años sin títulos y estamos recién en marzo.

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta el final del 2026. (Foto: GEC)

Autuori siempre ha gozado del crédito y respeto de los aficionados: cambió el juego del equipo que heredó de Guillermo Farré, logró la clasificación como Perú 3 a la Libertadores, pero es imposible no reconocer que el equipo necesita de refuerzos en ataque. Hay que ser políticos también, teniendo en cuenta que no tienes el sostén de los resultados para que tus palabras sean tomadas con calma. Cada fecha que pasa, la distancia se hace más larga.

El año pasado se aseguró lo mismo en defensa y vinieron Miguel Araujo (parece que tiene cinco años en el club) y Luis Abram a mitad de año, ahora es claro que con Felipe Vizeu e Irven Ávila no es suficiente. El equipo ha mejorado, pero necesita de más herramientas para competir. Es ahora o nunca.

Pero, primero, un buen resultado en Venezuela. El equipo que pararía sería con Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Távara, Cabellos, Yotún; Ibérico, Santana y Vizeu.

