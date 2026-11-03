En el capítulo mil de eventos surrealistas del fútbol peruano, un panal de abejas en la tribuna norte del estadio Alberto Gallardo amenazó con robarse la atención de un partido en el que Sporting Cristal quería probar que anda en un momento dulce del Torneo Clausura. La oportuna intervención del club rimense y la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) consiguió que los hinchas sean movidos hacia las tribunas de Oriente y Occidente, y así el partido contra Cajamarca FC pueda desarrollarse con normalidad.

Reestablecida la calma, la máquina celeste de Roberto Mosquera se puso a trabajar. A pesar de la ausencia de su capitán Yoshimar Yotún, Sporting Cristal no dejó espacio a las dudas desde el pitazo inicial. Desde Huancayo, Sport Huancayo había mandado un mensaje claro: 2-0 a Melgar y la lucha por el Clausura es punto a punto, gol a gol.

“Nos faltó bajar un cambio en el primer tiempo”, dijo luego el técnico de Cristal para explicar por qué los primeros 45 terminaron 0-0 si su equipo llegó hasta en 6 ocasiones al arco de Cajamarca FC. Maxloren y un tiro al palo, Barcos pifiando un balón en el área chica y un gol anulado por offside. A los bajopontinos parecía apurarlos las ansias.

Panal de abejas se encontró en la tribuna Norte del Estadio Alberto Gallardo previo al partido Sporting Cristal vs FC Cajamarca. @ClubSCristal #EnPared @TVPeruDeportes https://t.co/EysJIPTTQv — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) November 2, 2026

Hasta que volvieron a los camerinos y Mosquera ajustó los engranajes de su equipo. Para el segundo tiempo, la actitud avasallante fue la misma, pero Cristal ya no corría apurado. Se juntaron, otra vez, Maxloren y Barcos para que el balón le quede justo y preciso a Martín Távara. El volante, que reemplazó al suspendido Yoshimar Yotún, frotó el botín y marcó el 1-0 a los 52′.

Listo. Con el marcador arriba, Cristal sumaba 31 puntos en la tabla del Clausura, empataba a Huancayo (que le ganó más temprano 2-0 a Melgar) y se ponía de objetivo para los siguientes 40 minutos hacer la mayor cantidad de goles.

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El show de goles

Y así fue en los minutos siguientes. Maxloren desbordó por enésima vez por la banda izquierda y provocó el 2-0 en complicidad con Vílchez (62′). A los 65′, Iberico también se apuntó en el marcador anotando un golazo de jugada personal.

Con Cristal como total dominador, hasta el defensa Miguel Araujo pisó el área contraria con autoridad. El zaguero rimense provocó otro autogol de Vílchez al minuto 71′.

Mosquera buscó darle respiro a su equipo con los ingresos de Hoyos, Abram, Cruz González, Cuesta y Ávila. La ganancia fue un equipo que siguió atropellando a Cajamarca FC. La cereza del pastel la puso Juan Manuel Cuesta con un zurdazo a los 87 que firmó el 5-0 final.

Hoy Cristal despierta puntero del Clausura con 31 puntos y una diferencia de +17 goles sobre Sport Huancayo que tiene los mismos puntos y +8 en la tabla. En la foto final del torneo cada tanto sumado valdrá como oro.

El miércoles por la noche en el Universitario contra Sport Boys se define cómo quedan los equipos de cara a las dos últimas fechas del Clausura. Si la ‘U’ vuelve a ganar y les saca otra vez dos puntos de ventaja a sus escoltas, entonces tanto Cristal en Tarma contra ADT como Sport Huancayo en Cusco ante Cienciano jugarán con la presión de jugarse la vida o la muerte en el Clausura.

“Solo hablo de fútbol”, dijo Roberto Mosquera en conferencia de prensa cuando le preguntaron por empujones, comisiones y sanciones post el triunfo contra Alianza Lima. Es cierto, en La Florida hay colgado un cartel dentro de los vestuarios: no interrumpir, hombres trabajando. En Cristal la dulzura la ponen ellos.

Sporting Cristal recibe a FC Cajamarca este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido por Cable TV y Streaming.

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