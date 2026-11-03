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Resumen

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Los celestes golearon 5-0 a Cajamarca, sumaron 31 puntos y subieron al primer lugar del Clausura junto a Sport Huancayo. | Foto: Paloma del Solar / GEC
Los celestes golearon 5-0 a Cajamarca, sumaron 31 puntos y subieron al primer lugar del Clausura junto a Sport Huancayo. | Foto: Paloma del Solar / GEC
Por Jean Pierre Maraví

En el capítulo mil de eventos surrealistas del fútbol peruano, un panal de abejas en la tribuna norte del estadio Alberto Gallardo amenazó con robarse la atención de un partido en el que Sporting Cristal quería probar que anda en un momento dulce del Torneo Clausura. La oportuna intervención del club rimense y la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) consiguió que los hinchas sean movidos hacia las tribunas de Oriente y Occidente, y así el partido contra Cajamarca FC pueda desarrollarse con normalidad.

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