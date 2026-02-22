¡Con estadio lleno! Entradas del duelo de Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se agotaron

Resumen

Sporting Cristal se llevó un buen resultado de Pedro Juan Caballero. (Foto: Getty Images)
¡La revancha! Sporting Cristal buscará pasar de etapa en el duelo ante 2 de Mayo por el duelo de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El partido se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, y la institución rimense anunció que las entradas se agotaron.

MIRAR | El Cristal de un inacabable Yotún y el 2-2 en la última jugada: las claves de un empate que lo hace soñar en el Apertura y la Copa

El partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo está pactado para llevarse a cabo este martes 24 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana).

Tras el empate a Universitario de Deportes de la Liga 1, el hincha ‘celeste’ tiene buenas sensaciones y alentará a estadio lleno por la clasificación a la Fase 3, donde se enfrentará a Carabobo o Huachipato.

