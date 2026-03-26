Por Carlos Lázaro

La decisión no se tomó en caliente. Tampoco fue consecuencia directa de una derrota. La salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal empezó a tomar forma en una conversación posterior al partido frente a Los Chankas, el último fin de semana en Andahuaylas, lejos del ruido y con una idea compartida sobre la mesa: había que cerrar el ciclo.