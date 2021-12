Conforme a los criterios de Saber más

Recién llegado de un viaje familiar, Erick Delgado responde el teléfono y lo primero que hace es descartar un retiro del fútbol profesional. A los 39 años, Delgado sigue entrenando por su cuenta mientras espera el llamado de algún de la Liga 1. Lo que más le ilusiona es regresar a las canchas, luego de doce meses de ausencia, para que su hijo lo pueda acompañar y ver. Su ideal es pegar la vuelta a su casa, Sporting Cristal, sin embargo, por ahora prefiere no descartar opciones. ¿Por qué ha demorado tanto en reubicarse en el circuito profesional? El ex golero de la selección expone las razones con honestidad brutal y autocrítica.

—¿Aún te consideras un jugador en actividad?

Yo me siento bien, pero todo depende de las circunstancias. La situación del fútbol ha cambiado mucho en estos tiempos de pandemia. Hay clubes que se aprovechan de la situación para pagar cada vez menos. Hay más competencia, hay muchos jugadores extranjeros que se acomodan a esa situación. Entiendo que esto es parte del fútbol y parte de esta etapa. Tengo ganas de jugar, y quedó a la expectativa de qué situación pueda darse. Pero no voy a forzar las cosas. Me gustaría jugar porque tengo fuerza, ganas y quisiera que mi hijo me vea jugar. Pero tampoco me voy a parar de cabeza por eso. Hay otros que sí lo hacen y no me parece lo correcto. Yo no me veo así, más aún en esta etapa de mi vida, donde he madurado muchas cosas.

—Entonces podemos decir que eres un futbolista profesional sin equipo por ahora...

Yo quiero jugar, quiero que eso esté claro. Y no creo que todo sea solo por dinero, pero sí quiero que se den las condiciones para trabajar y entrenar tranquilo. Estamos volviendo un poco a lo que era hace veinte años, una liga peruana con mucho arquero extranjero, algunos con pocos antecedentes. Me tocó ser uno de los primeros peruanos titulares en clubes grandes de Perú, después empezó una ola de darle opción a los locales. Y ahora estamos retrocediendo.

—¿Cómo comenzó esta larga pausa?

Yo estaba Cantolao, y estábamos todo bien en lo deportivo y lo económico. Pero el 25 de diciembre del 2020, se me acerca el gerente deportivo y me dice que Kiko Madriotti (ex presidente del club) ya no me quería. Me pareció una total falta de respeto, porque en un inicio me dijeron que me iban a renovar. El torneo del 2020 acabó a finales de noviembre y un mes después me dijeron que ya no iba a seguir, que estaban buscando otro arquero. Si me hubieran dicho con tiempo, yo buscaba otro equipo, así que me dejaron en el aire. A esas alturas ya casi todos los clubes estaban armados.

—¿En el 2021 no te llamó ningún club?

Sí, tuve un par de conversaciones con equipos de Primera, pero nada cerca de concretarse. Luego me llegó la oferta de dos clubes de la Liga 2, pero en esos momentos no tenía las ganas de experimentar eso. Dije que no, sobre todo porque adonde vaya tengo que dar el cien por ciento, y si no estoy convencido eso quizá no iba a darse. Además, al final pensé que lo mejor no era forzar, el año había sido muy difícil para mí, sobre todo porque falleció mi madre y otros problemas personales que tenía. Me sentí triste y decepcionado, creo que me porté bien y que tuve un buen año con Cantolao.

—Entonces tu exclusión de Cantolao no crees que haya sido por algo deportivo...

No, creo que tuve una buena temporada. El fútbol para mí fue una válvula de escape para todos los problemas que tenía. Al equipo tampoco le fue mal, porque era un equipo armado sobre todo para mantener la categoría. Al final lo mejor fue parar un poco.

—¿Tienes expectativas para jugar en el 2022?

Hasta donde sé la mayoría de clubes ya están armados. La situación para mí no es cómodo, sobre todo por cómo se está manejando el fútbol peruano. Yo no soy mucho de pedir, ni de timbrar a nadie. Me cuesto un poco hacer eso, quizá no esté bien y quizá tenga que comportarme diferente. Al final, todos estamos buscando trabajo. La prioridad ahora es mantenerme bien físicamente y si llega una propuesta solo quedará evaluarla. A mí me gusta jugar y quisiera retirarme del fútbol dentro de una cancha. Han sido 20 años ininterrumpidos jugando profesionalmente. Para mí eso sería lo correcto y es lo que quisiera. Ojalá se pueda dar y entrar con mi hijo a la cancha. Toca esperar.

—¿El escenario ideal cuál sería?

Siempre lo he dicho, aunque no sea como otros que se paran regalando. Si yo dijera cómo se manejan internamente algunos clubes removería las redes. Eso sí lo tengo claro. A mí me gustaría retirarme en Cristal y con mi hijo acompañándome. Siempre voy a estar agradecido con el club y hasta hoy los hinchas me siguen dando muestras de cariño. Nunca voy a decir que los hinchas no han reconocido lo que hice por el club, así el mismo club no lo haga.

—¿Sigues pensando que te fuiste mal de Cristal?

No me fui de la mejor manera, incluso creo que no debí haberme ido en ese tiempo. Yo siempre estuve identificado con el club y lo defendí de la mejor manera que pude. Y ojo que nunca hablé mal de la institución. Otros hablaron mal y al final pudieron volver. Eso me parece raro.

—¿Está totalmente cortada la comunicación con el club?

Me llamaron hace poco para el aniversario y la feria que hicieron en La Florida. Pero yo estaba de viaje. Además, como ya dije alguna vez, no se siente bien entrar al club y ver que hayan borrado casi todas las fotos donde yo aparecía. Eso parece que hubiera sido a dedo, pero eso lo hizo la dirigencia anterior, no la actual. No guardo ningún tipo de rencor al club, nos dimos todo mutuamente.

—¿Tú preferirías que Cristal te haga un homenaje en este tiempo o prefieres que esperen a tu retiro?

Yo no espero un homenaje, solo espero que algún día el club reconozca lo que hice por el equipo. No siento que lo reconozcan. En algún momento espero que las cosas se encaminen. El cariño de los hinchas siempre lo he sentido y eso es lo que me reconforta.

—¿De esta última camada de arqueros a quiénes les ves más condiciones?

De los jóvenes, de los que he visto hasta ahora me parece que Renato Solís y Alejandro Duarte son buenos arqueros. Incluso creo que Alejandro merece más oportunidades en la selección, sobre todo para que se lleve bien el recambio generacional.

—¿Aceptarías ser el tercer arquero después de estos dos?

Por supuesto, y esperar tranquilo si aparece una opción.

—¿Cómo evalúas el momento de Pedro Gallese?

Lo he dicho abiertamente, Gallese es el arquero número uno del Perú. Hace un tiempo tergiversaron unas declaraciones mías. Pedro pasa un gran momento y ha aprovechado este momento feliz de la selección.

