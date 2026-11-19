Sporting Cristal se posiciona como el club más valioso del fútbol peruano. De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, el equipo celeste ocupa el primer lugar del ranking de la Liga 1, con un valor de mercado de 13,6 millones de euros, superando a Universitario de Deportes y Alianza Lima, sus principales competidores en el ámbito local.

La clasificación, difundida por Deporte Libre, muestra que los rimenses registraron un incremento de 350.000 euros en su valoración, lo que les permitió mantenerse en lo más alto de la lista. Detrás aparecen los cremas, con 13,3 millones de euros, y los blanquiazules, con 13,1 millones.

Sporting Cristal lidera el ranking de los clubes más valiosos de Perú

El conjunto celeste encabeza la clasificación con 13,6 millones de euros, luego de registrar un aumento de 350.000 euros en su valor de mercado.

Universitario ocupa el segundo puesto con 13,3 millones de euros, aunque presentó una disminución de 1,1 millones. Alianza Lima completa el podio con 13,1 millones de euros, tras perder 525.000 euros en su valoración.

La diferencia entre los tres equipos más importantes del fútbol peruano es relativamente corta: apenas 500.000 euros separan al primero del tercero.

¿Cuáles son los 10 clubes más valiosos de la Liga 1?

La última clasificación de Transfermarkt también incluye a otros equipos que destacan por el valor de mercado de sus planteles. FBC Melgar aparece en la cuarta posición, mientras que Cusco FC y Cienciano ocupan el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Sporting Cristal agotó todas las entradas para su último partido del Clausura. Foto: Sporting Cristal

Este es el top 10 de los clubes más valiosos del fútbol peruano:

Sporting Cristal: 13,6 millones de euros (+350.000 euros). Universitario de Deportes: 13,3 millones de euros (-1,1 millones). Alianza Lima: 13,1 millones de euros (-525.000 euros). FBC Melgar: 10,5 millones de euros (+275.000 euros). Cusco FC: 8,2 millones de euros (-425.000 euros). Cienciano: 7 millones de euros (-150.000 euros). Comerciantes Unidos: 6,8 millones de euros (+125.000 euros). Deportivo Garcilaso: 6,8 millones de euros (+325.000 euros). Alianza Atlético: 6,7 millones de euros (+425.000 euros). Sport Boys: 6,4 millones de euros (-125.000 euros).

Entre los movimientos más destacados de la actualización aparece Alianza Atlético, que consiguió aumentar su valor de mercado en 425.000 euros, la mayor subida entre los diez primeros equipos de la clasificación.

Sporting Cristal también presentó un balance positivo, con 350.000 euros adicionales, mientras que Deportivo Garcilaso incrementó su cotización en 325.000 euros.

💰 ¡CRISTAL ES EL MÁS VALIOSO DE LA LIGA 1! 🔝 Sporting Cristal 🇵🇪 se ubica en lo más alto del ranking de clubes con mayor valor de mercado de la Liga1, tras la última actualización de Transfermarkt. Los rimenses encabezan la lista del fútbol peruano. 📈 #SportingCristal https://t.co/91BCm6eh8n — Deporte Libre (@DeporteLibre_Pe) November 18, 2026

En contraste, Universitario fue el equipo del top 10 que registró la mayor caída, con una reducción de 1,1 millones de euros. Alianza Lima también presentó un descenso de 525.000 euros.

De esta manera, Sporting Cristal se mantiene como el líder de la valoración económica de los planteles de la Liga 1, por delante de los dos clubes más populares del país.

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